Önce eşini sonra da evini kaybetti

Bolu’nun Dörtdivan İlçesi’nde 13 gün önce eşi ölen ve kızıyla birlikte kalan 67 yaşındaki Ali Aksu’nun evinin bitişiğindeki depoda çıkan yangında Aksu ve kızının yaşadığı 2 katlı evi ile ahırı kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bolu’nun Dörtdivan İlçesi Cemaller Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz’da eşi ölen 67 yaşındaki Ali Aksu’nun evinin bitişiğinde bulunan kuzeni Muzaffer Aksu’ya ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kızıyla birlikte yaşayan Ali Aksu’nun yaşadığı 2 katlı eve ve evin yanında bulunan ahıra sıçradı.

Ali Aksu’nun uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden kızı, babasını uyandırarak hızla evden çıktı. Ali Aksu’nun durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

'BABA YANIYORUZ'

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Köy halkının büyük korku yaşadığı yangında Muzaffer Aksu’ya ait depo ile Ali Aksu’nun kızıyla birlikte yaşadığı 2 katlı ev ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen Ali Aksu, “Eşim öldü benim. Kızım benim yanımda kalıyordu. kızım beni uyandırdı ve ‘Baba yanıyoruz’ dedi. Yangın amcamın oğlunun deposundan çıktı ve eve sıçradı. Yangın söndürüldü. Evde hayır yok. Ahır, ev ve depo yandı” dedi.