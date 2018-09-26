Gündem Önce karısını vurdu sonra onu çok seviyorum dedi
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Karısını bacaklarından vurup onu çok sevdiğini söyledi

Önce karısını vurdu sonra 'onu çok seviyorum' dedi

Adana'da barışmak için yanına gittiği eşini bacaklarından vurarak yaralayan koca yakalandı. Kocanın ifadesinde, "Korkutmak için yere sıktım sekip bacağına gitti. Ben karımı seviyorum çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Adana'da eşini bacaklarından vuran zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adana'da eşini bacaklarından vuran zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 21 Eylül gece saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanın 10'uncu katında meydana geldi.

  • 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süre önce ailevi sorunlar yaşadı. Aradaki dargınlığı bitirmek için arkadaşlarının evinde buluşan Selvi G. ile Murat G., tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedyeyle 10'uncu kattan indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı. Koca 25 Eylül günü saklandığı yerde polisler tarafında yakalandı.

Kazara kurşunlar bacağına gitti

Zanlının ifadesinde barışmak için eşinin yanına gittiğini, maddi meseleler nedeniyle kavga etmeye başladıklarını belirterek, "Eşim bana 'sen bana artık yeter diyorsun, senin bana sunduğun imkanları herkes bana sunabilir. İhtiyaçlarımı karşılayamaz duruma geldim maddi anlamda seni istemiyorum' dedi. Ben de sinirlenerek onu korkutmak amacıyla ayağının dibine tabanca ile ateş ettim. Kazara kurşunlar da eşimin bacağına gitti. Ben karımı seviyorum çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Murat G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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