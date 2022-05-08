Önce kızı ardından kendisi kanseri yenen Gülşen Aktemur: Hastalığı sevgiyle atlattım

60 yaşındayken kanser teşhisi konulan Gülşen Aktemur’un 5 yıllık tedavi sürecinde en büyük destekçisi çocukları ve torunu oldu. Beş yıllık sürecin sonunda kanserden tamamen kurtulan Aktemur, “En büyük korkum kızıma, oğluma, torunuma daha fazla faydalı olamadan ölmekti. Annelik bu sanırım, kendi canından ziyade evlatlarının yaşamını düşünüyorsun hep” dedi.

EVLAT SEVGİSİ İLE HAYATA TUTUNDU

2006 yılında kızına kanser teşhisi konulmasıyla kanserle tanışan Gülşen Aktemur, “Kızıma benden 7 yıl önce meme kanseri teşhisi kondu. Hastane odasında sanki dünyam başıma yıkıldı. ‘Neden ben değil de kızım’ diye feryat ettim. Tedavi süreci başladı. Beş yıllık tedaviden sonra kanserden kurtuldu. Daha sonra kızımın bir bebeği oldu. Torunum 4-5 aylıkken bu sefer bana meme kanseri teşhisi konuldu. Önce Allah’ın izniyle, sonra da çocuklarımın ve torunumun bana vermiş olduğu destek ve moralle bu hastalıktan kurtuldum, hayata tutundum” diye konuştu.

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