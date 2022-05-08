Gündem Önce kızı ardından kendisi kanseri yenen Gülşen Aktemur Hastalığı sevgiyle atlattım
ANKARA

Önce kızı ardından kendisi kanseri yenen Gülşen Aktemur: Hastalığı sevgiyle atlattım

60 yaşındayken kanser teşhisi konulan Gülşen Aktemur, 5 yıllık tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Aktemur, "Önce Allah’ın izniyle, sonra da çocuklarımın ve torunumun bana vermiş olduğu destek ve moralle bu hastalıktan kurtuldum, hayata tutundum” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Önce kızı ardından kendisi kanseri yenen Gülşen Aktemur: Hastalığı sevgiyle atlattım
Gülşen Aktemur

60 yaşındayken kanser teşhisi konulan Gülşen Aktemur’un 5 yıllık tedavi sürecinde en büyük destekçisi çocukları ve torunu oldu. Beş yıllık sürecin sonunda kanserden tamamen kurtulan Aktemur, “En büyük korkum kızıma, oğluma, torunuma daha fazla faydalı olamadan ölmekti. Annelik bu sanırım, kendi canından ziyade evlatlarının yaşamını düşünüyorsun hep” dedi.

EVLAT SEVGİSİ İLE HAYATA TUTUNDU

2006 yılında kızına kanser teşhisi konulmasıyla kanserle tanışan Gülşen Aktemur, “Kızıma benden 7 yıl önce meme kanseri teşhisi kondu. Hastane odasında sanki dünyam başıma yıkıldı. ‘Neden ben değil de kızım’ diye feryat ettim. Tedavi süreci başladı. Beş yıllık tedaviden sonra kanserden kurtuldu. Daha sonra kızımın bir bebeği oldu. Torunum 4-5 aylıkken bu sefer bana meme kanseri teşhisi konuldu. Önce Allah’ın izniyle, sonra da çocuklarımın ve torunumun bana vermiş olduğu destek ve moralle bu hastalıktan kurtuldum, hayata tutundum” diye konuştu.

Kanseri böyle yendiler: Kanserle mücadeleyi kazananlar hikâyelerini anlattı
HAYAT
Kanseri böyle yendiler: Kanserle mücadeleyi kazananlar hikâyelerini anlattı

Adını bile anmayarak 20 yılda üç kanseri yendi
HAYAT
Adını bile anmayarak 20 yılda üç kanseri yendi
Dengeli bir maçtı

'Dengeli bir maçtı'

​​Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile berabere kaldı.
Rusya yine sivilleri hedef aldı: Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Altı yıldır her gün te tek kontrol ediyor.

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.