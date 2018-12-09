Gündem Önce park halindeki araçlara ardından yayalara çarptı
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Beyoğlu'nda bir otomobil önce park halindeki araçlara ardından yayalara çarptı

Önce park halindeki araçlara ardından yayalara çarptı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki servis araçlarında ardından da yol kenarında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nurullah A.'un kullandığı 34 KN 2369 plakalı otomobil, Fatih istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarında bekleyen yayalara çarptı

Savrulan otomobil önce park halindeki servis araçlarına ardından da yol kenarında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bir yaralının ise kaza nedeniyle şok yaşadığı görüldü.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çok süratli şekilde geliyordu

Kazanın görgü tanığı Zübeyit K. "Biz arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Çok süratli şekilde geliyordu. Bariyere vuracaktı döndü bize vurdu. Kazada 3 kişi yaralandı" dedi.

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