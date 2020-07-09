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Gündem Önce sahte sandı Hatalı basım 50 TLye 75 bin TL teklif edildi
ANTALYA

Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi - Antalya haber

Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi

Antalya'da bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor.
Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor.

Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.

DHA

Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor
GÜNDEM
Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor

75 bin TL teklif edildi

Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi.

DHA

Hatalı basım 100 TL'ye şaşırtan teklif
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Hatalı basım 100 TL'ye şaşırtan teklif

50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.

Koleksiyonerler aranıyor

Paralara ilgisi olduğunu ve biriktirmeyi sevdiğini ifade eden Şahin, elinde hatalı para olduğunun duyulmasının ardından kendisine teklifler geldiğini belirtti.

20 YTL için 50 bin lira istiyor
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20 YTL için 50 bin lira istiyor

Şahin, "Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyonerler beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Bana da aşağı yukarı 75 bin TL'lik teklif geldi. Bu parayı satmayı düşünmüyorum. Böyle paraları da toplamayı istiyorum" diye konuştu.

Hatalı paranın 15-20 gün önce eline geçtiğini söyleyen Mustafa Şahin, Türkiye'de hatalı şekilde basılmış 3-4 banknot olduğuna dikkati çekti.

Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi
FOTOĞRAF 5
Title
Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor.
Title
İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.
Title
75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ <br>​<br>​ Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi.
Title
50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm dedi.
Title
KOLEKSİYONERLER ARIYOR <br>​<br>​ Paralara ilgisi olduğunu ve biriktirmeyi sevdiğini ifade eden Şahin, elinde hatalı para olduğunun duyulmasının ardından kendisine teklifler geldiğini belirtti. Şahin, Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyonerler beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Bana da aşağı yukarı 75 bin TL'lik teklif geldi. Bu parayı satmayı düşünmüyorum. Böyle paraları da toplamayı istiyorum diye konuştu. Hatalı paranın 15-20 gün önce eline geçtiğini söyleyen Mustafa Şahin, Türkiye'de hatalı şekilde basılmış 3-4 banknot olduğuna dikkati çekti.
Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi
Antalya'da bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.


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