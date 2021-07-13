Gündem Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde TÜGVA Yaz Okulları açıldı
YEREL GÜNDEM

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde TÜGVA Yaz Okulları açıldı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, TÜGVA’ya tahsis edilen 4 Bilgi, Kültür Evi ve bir kapalı yüzme havuzuyla yapılacak yaz okulları açılış programına katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde TÜGVA Yaz Okulları açıldı
Onikişubat Belediyesi Ev Sahipliğinde TÜGVA Yaz Okulları Açıldı

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Müdürleri, TÜGVA Kahramanmaraş Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşma yapan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli şu sözlere yer verdi.

“Bugün burada çok güzel bir etkinlik için bir aradayız. İnsana yapılan yatırımından daha değerli bir yatırım yoktur. Bizim ülkemizin en büyük zenginliği insan kaynağı. Daha da önemlisi gençlik kaynağımız. Avrupa’nın birçok ülkesi yaşlılıkla alttan gelen genç nüfusun olmamasıyla uğraşıyorken biz Allah’a şükür pırıl pırıl gençlere sahibiz ve artık biz büyüklere düşen de o gençleri geleceğe sağlam, güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlamak. Bir taraftan okullarımızda çağın gereği modern teknoloji anlatacağız ama bir taraftan da milli, manevi değerlerimizi geleneklerimizi, tarihimizi, geçmişimizi anlatacağız ki geleceğe çok sağlam gidelim. Bizim ülkemizde nice Selçuk Bayraktarlar var. İnşallah onlardaki cevheri biz okullarımızda ve bu şekildeki kurslarımızda ortaya çıkardığımızda geleceğin Türkiye’si emin olun bizim yaşadığımız Türkiye’den çok ama çok güçlü ve sağlam bir ülke olacak.”

Başkan Mahçiçek ise şu ifadelere yer verdi.

“Her türlü hizmetin her türlü gayretin çok daha üstünde en önemlisi eğitimdir. Çünkü biz biliriz ki bir ülkenin büyüklüğü, gelişmişliği iyi yetişmiş insanları iledir. İyi yetişmiş insanlarınız olursa ülkenizi iyi yöneteceksiniz demektir. Ülkemizde uluslararası ölçekte her ülkenin önünde olacak, onların bu geçmişteki aşağılayıcı sıkıntılarından da uzakta olacağız. Bakın Türkiye bugün artık geçmişte bizi yöneten ya da bizi kontrol altına almak isteyen ülkelerin çok daha ötesindedir. Zaten bütün sıkıntı da bizi kontrol edemeyişlerinden. Türkiye her türlü imkâna sahip. Uluslararası ölçekte ciddi üretimler yapan, katma değer yaratan ve uluslararası pazarlarda da yeri olan bir ülke. Biz Onikişubat Belediyesi olarak böyle bir ülkenin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim ölçeğimizde de o büyük ülkenin daha iyi noktalara taşınması bakımından yapılması gereken en önemli görev eğitim. Onikişubat Belediyesi olarak bu tesislerin yanında gerçekten 7-8 tane kültür merkezimiz var. Kırsalda da 70’in üzerinde kültür evimiz var. Her yıl özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarına üniversite hazırlık kurslarımız var. Sadece geçen yıl pandemiden dolayı yapamadık. Bu yıl devam edeceğiz. Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor projemize devam edeceğiz. Otizmli çocuklarımız için bir rehabilitasyon merkezi için proje çalışmalarına başladık. Bu güzel çalışmalar ile gençlerimize vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz. Yaz Okullarımızın çocuklarımıza, gençlerimize büyük fayda sağlayacağına inanıyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

TÜGVA Kahramanmaraş Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu şu şekilde konuştu.

“Bu yıl 5.’sini düzenlediğimiz yaz okulu programımızı Dulkadiroğlu ve Onikişubat Belediyelerimizle işbirliği içerisinde düzenliyoruz. Dolu dolu bir yaz programı geçirmek adına gerçekten bereketli bir başlangıç yaptık. Toplam 750 öğrenci ve 10 farklı binada faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaz okulu programlarımızda öğlene kadar Kur’an-ı Kerim dersleri, öğleden sonra futbol, basketbol, yüzme, badminton, masa tenisi, tiyatro ve sinema gibi sosyal aktivitelerle gençlerimize dolu dolu bir yaz geçirmelerini arzu ediyoruz. Tabii bunu yapmamızın sebebi salgın döneminde gençlerimizin evlerine kapanmasından dolayı ve eğitim, öğretim yılının da bitmesiyle inşallah gençlerimizi tekrar topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Yaz okulu programlarımızda temel amacımız katılan bütün kardeşlerimizi yaz dönemi sonunda inşallah Kur’an-ı Kerimi öğrenmelerini istiyoruz. Yaz okulu çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen başta Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek Beye çok teşekkür ediyorum. Bu yaz döneminde bize 4 bilgi kültür evi ve yüzme havuzu tahsis ederek, gerçekten büyük bir yükü omzumuzdan almıştır.”

Başkan Mahçiçek’in Saçaklızade Bilgi ve Kültür Evi’ne Şehit Polis Memuru Serkan Yılmaz’ın adını verdiği, oluşturulan şehit köşesinde dualar edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Mahçiçek, dağıttığı hediyelerle yüzleri güldürdü.

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