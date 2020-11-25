Onikişubat Belediyesi marka şehir olma yolunca

Onikişubat Belediyesi bir çok proje ile adından söz ettiriyor.

İlçe merkezinde 7 adet, kırsalda bulunan mahallelerde çok amaçlı kullanım sağlayan 65 adet Bilgi ve Kültür Evi ve 5 adet yurtlarıyla beraber İmam Hatip Ortaokulu, ilçe merkezinde 6 yüzme havuzu, fitness salonları, down sendromlu çocukların ve ailelerinin de eğitim alabileceği Down Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon Merkezi (DOKMER), engelli bireylerin eğitim alarak hayatlarını kimseye ihtiyaç duymadan devam ettirebilecekleri becerilere sahip olmaları için Kısa Süreli Yaşam Merkezi (KIYAM) gibi çok sayıda yeniliği ilçesine katmış durumda.

Daha önce yapılmayanı yapan Başkan Mahçiçek, eğitim ve spor yatırımlarıyla bir adım öne çıkıyor.

REKLAM

Siyasetin tecrübeli ismi Başkan Hanefi Mahçiçek, kısa dönemde ilçede birçok yeniliği hayata geçirmiş durumda.

EXPO 2023 Onikişubat / Kahramanmaraş

Bir Dünya Projesi

90 yılın en büyük projesi diyerek çıktığı dev projeyle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya hazırlanan Başkan Mahçiçek, Ana Teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olan EXPO 2023 Onikişubat/ Kahramanmaraş ile medeniyetleri bir araya getirecek. En az 2 milyon ziyaretçinin Kahramanmaraş’a geleceği öngörülen dev proje, 747.000 m² alanda inşa edilen Rekreasyon Alanda gerçekleşecek. Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Onikişubat için şu açıklamalarda bulundu.

EZPO Rekreasyon Alanı.

“EXPO’lar bulundukları il, ilçe ve bölgeye hemen hemen her ülkeden katılımcıların yoğunluğu sebebiyle turizmde hareketliliğin yanı sıra tanıtım ve medya aracılığı ile bilinirlik seviyesini oldukça üst düzeylere çıkarmaktadır. Ekonomik olarak kalkınmayı, işbirliği ve anlaşmaları, ticaret hacminin artmasını, istihdamı, kültürel zenginliği, şehrin tanıtımı ve en önemlisi dünyaca tanınmasını sağlamaktadır. Bulundukları yere prestij kazandıran, şehirleri marka haline getiren EXPO’lar dünya kenti olma yolunda en önemli unsurlardan biridir.

REKLAM

Şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini, coğrafyasını, yöresel ürünlerini, el sanatlarını ve mutfağını tanıtmasına olanak sunacak EXPO 6 ay boyunca sürecek. Sonrasında ise, bölgenin cazibe merkezi olarak yılın her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı haline getireceğiz.

Rekreasyon Alanda gerçekleşecek EXPO 2023, ülkemizde ilk olma özelliğine sahip; Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü 69.000 m2 Kristal Lagün, dünyanın tek iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının tanıtılacağı ve satışının yapılacağı Arasta Kültür Merkezi, 30 bin m² yaşam alanı, 5 bin kişilik Amfi Tiyatro, Konser ve Etkinlik Alanı, 284 Adet Hobi Bahçesi, Düğün Salonları (1500 ve 600 kişilik), Restaurant, 2 Adet Kafe, 4 Adet Tenis Kortu, Fitness Kulupleri, Lunapark, Aqupark ve Nikah Sarayları ile tam bir yaşam alanı olacak” diye ifade eden Başkan Mahçiçek, eğitim ve insan odaklı, sürdürülebilir yenilikçi projeleriyle, bir dünya kenti olma hayalini gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerliyor.

REKLAM

Ekonomiye 1.2 Milyon Katkı

Yeni gelir kaynakları üretirken, uluslararası bir iş ağı oluşturarak, şehir ve ülkelerin kalkınmasına katkı sağlar.

Arasta Kültür Merkezi.

İstihdam (Ortalama 5.500 Kişiye İş İmkanı)

Sadece EXPO 2023 Onikişubat / Kahramanmaraş projesi ile doğrudan, EXPO 2023 öncesi dönemde 1.000, EXPO döneminde 4.000, sonraki dönemde 500 personel istihdam imkânı oluşturacaktır, dolaylı katkıları bu rakamların çok üzerindedir.

Etkinlik alanı, havalimanına 8 km, şehir merkezine 10 km uzaklıktadır.

“Çevre Bilinci”

EXPO 2023 alt ve üst yapı eksikliklerinin de giderilmesinde aktif rol oynarken, ulaşım, konaklama, yeme ve içme gibi hizmet alanlarında da değer kazanarak, yeşil ve sağlıklı bir yaşam bilincini artıracak ve insanları daha iyi bir yaşam sürmeye teşvik edecektir.

REKLAM

“Marka Şehir”

Uluslararası işbirliği anlaşmaları ile diğer EXPO şehirleri ve katılımcı ülkeler ile yapılacak olan sektörel toplantılar sayesinde ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek ve komşu coğrafyaya uzanan olumlu sonuçlara sahip olacaktır.

Vatandaşın rahatının ve huzurunun yerinde olduğu müddetçe kendisinin de rahat olabileceğine belirten Başkan Mahçiçek, yenilikleri ilçesine getirmeye devam ediyor.