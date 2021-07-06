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YEREL GÜNDEM

Onikişubat Belediyesi’nden “kitap oku kitap kazan” etkinliği

Onikişubat Belediyesi pandemi döneminde sosyal medya hesaplarından başlattığı interaktif yarışmalar ile zor günlerde vatandaşın yanında oldu. En son İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü “Kitap oku kitap kazan” etkinliği, yasakların kalkmasıyla da vatandaşlardan gelen talep üzerine devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onikişubat Belediyesi’nden “kitap oku kitap kazan” etkinliği
Kitap oku kitap kazan

Etkinlik kapsamında her ay bir kitap belirleniyor ve ay sonunda okura üç soru soruluyor. Sorulara doğru cevap veren okurlara Onikişubat Belediyesi kitap hediyesinde bulunuyor.

Önceki aylarda 2021 Ocak ayında Kamil Aydoğan’ın “Kısık Vadisi” romanını okuyan Kahramanmaraş, Şubat Ayında Tarık Buğra’nın “Osmancık”ını, Mart ayında A. Ali Ural’ın “Peygamberin Aynaları” adlı eserini, Nisan’da Rabia Tunç’un “Korkusuz Kahramanlar Kendini Kurtaran Şehir” romanını, Mayıs ayında Cengiz Dağcı’nın “Korkunç Yıllar”ını ve Haziran ayında da Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye”sini okumuş ve yüzlerce kitap kazanmıştı.

Bu çerçevede Temmuz ayı boyunca Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana romanı okunacak ve yine ödül olarak yüzlerce kitap okurlara dağıtılacak.

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