Onikişubat Belediyesi’nden Öğrencilere Hediye Kuran-ı Kerim

Yıldırım Bayazıd İlkokulunda gerçekleşen programa; Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Onikişubat Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Programda konuşma yapan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli şu şekilde konuştu.

“Bizim geleceğimiz burada oturan çocuklarımız. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğin Türkiye’si o kadar güçlü olacak. O yüzden insana yapılan yatırımdan daha değerli bir yatırım yoktur. Buraya gelerek hem kendilerini yetiştiren hem geleceğimize katkıda bulunan öğrencilerimizi ve velilerimizi kocaman alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Bu programlar sayesinde milletimizi iyi yetiştirerek toplumumuzu daha sağlam temeller üzerine kuracağız. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

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Başkan Mahçiçek şunları dile getirdi

“Onikişubat Belediyesi olarak fiziki çalışmalarımızın önünde eğitim çalışmalarımız olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Yolu, kaldırımı elbette yaparız ama bu ülkenin geleceğini oluşturan gençlerin eğitimleri çok daha önemli bizim için. Bu bağlamda çok ciddi emeklerimiz ve gayretlerimiz var.

Bir taraftan yurtlarıyla beraber okullar yaparken diğer taraftan öğrencilerimizin okumaları için 70-80 bin kitap alıyoruz. İlkokul 2. sınıftan itibaren seviyelerine göre kitapları sadece Onikişubat’ın okullarında değil Kahramanmaraş’ın tüm okullarında dağıtıyoruz. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız var. Yarın itibariyle üniversite hazırlık kurslarımızın kayıtları başlıyor. Tüm kitapları testleri tarafımızdan karşılanıyor. Çevrenizde üniversiteye hazırlanacak gençlerimizi yönlendirebilirsiniz.

Buradaki kurslara gelerek vakitlerini en iyi şekilde geçiren öğrenci ve velilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı, mutlu hayatlar temenni ediyorum.”

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İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise şu ifadelerde bulundu

“İlk emri oku diyen, okumaya teşvik eden bir dinin ve medeniyetin temsilcisiyiz. Bu medeniyetin temsilcisi olarak da bu medeniyetin devam edebilmesi açısından eğitim-öğretim en önemli faaliyetimiz. Her bir velimizi ve öğrencimizi tek tek tebrik ediyorum. Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve bilhassa öğretmenlerimize verdiği destekten dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Kursiyer velilerden Kübra Şirin duygularını şu sözlerle ifade etti.

“Ben el sanatları kursuna giderken oğlum kuran kursuna devam etti. Güzel ve dolu dolu bir yaz tatili geçirdik. Hocalarıma, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze ve Onikişubat Belediyemize teşekkür ediyorum bizlere bu imkânı sunduğu için.”

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Suzan-Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Aile, Çocuk El Ele Birlikte Telafi Eğitimine sloganı ile 3 merkezde 450 öğrenciye Kuran kursu ve el sanatları kursu verildi. Kuran kursu öğrencilerinin Cüz’ü kurs başlarken Onikişubat Belediyesi tarafından hediye edilmişti. Şimdi ise Onikişubat Belediyesi tarafından kursu tamamlayan öğrencilere Kuran-ı Kerim, velilere ise şal ve mutfak önlüğü hediye edildi. Öğrencilerin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program hediyelerin takdiminden sonra noktalandı.