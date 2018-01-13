Onlar da artık Çizmeli Çocuk

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli Fikir'in yaklaşık bir ay önce başlattığı "Çizmeli Çocuk Kampanyası"nın ilk çizmeleri, Suriye Azez'deki Mukaveme Kampı'ndaki 5 bin 850 çocuğa dağıtıldı. Dağıtımın gerçekleştiği bölgede çocuklar çizme sevinci yaşadı. Çetin kış şartlarına eksik altyapı sorunlarının da eklenmesiyle adeta çamur deryasına dönen Mukaveme Kampı'ndaki çocuklar çocuklar çizmelerine sıkı sıkı sarılarak evin yolunu tuttu. Kampın idari sorumlularından Usame El Tavil, çizme yardımının küçük bir yardım olarak görülebileceğini ancak anlamının çok büyük olduğunun altını çizerek, "Buradaki çocuklar kışı artık üşümeden geçirecek. Daha da önemlisi kilometrelerce ötedeki insanların kendilerine değer verdiğini hissettiler. Bu çok anlamlıydı" dedi. Mülteci çocuklar için çizme bedeli 25 TL olarak belirlenen kampanyaya destek olmak isteyenler SMS yoluyla "ÇİZME" yazıp "3072"ye yollayarak 5 TL, "4072"ye göndererek de 16 TL katkıda bulunabilir. Kampanya 15 Ocak Pazartesi günü son bulacak.

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YAĞMUR YAĞINCA KORKMAYACAĞIM

Altyapı sistemlerinin sıfır olduğu bölgede kışın gelmesiyle beraber her yer çamur ve balçık içerisinde. Çocukların birçoğunun ayağında ise terlik dahi yok. O çocuklar için bir çizmenin, ayaklarını çamurdan-soğuktan koruyacak bir çizme büyük anlam taşıyor. Ayakları çamurların içerisinde soğuktan donan çocuklar için "Hikayeyi Sen Tamamla" diyerek başlatılan kampanyanın ilk hedefi Mukaveme Kampı'ndaki 5 bin 850 çocuğa çizme toplamaktı. Hayırseverler çok kısa bir zamanda 6 binden fazla çizmeyi toplamayı başardı. Ancak Azez'deki 36 kampta toplamda 66 bin 113 çocuk bulunuyor. Geride bekleyen binlerce çocuk kışı sıcak geçirmek için gün sayıyor.

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