Online karne heyecanı: 18 milyon öğrenci karnelerini aldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci dün yaz tatiline girdi. 9 Eylül Pazartesi başlayan ve koronavirüs Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci sona erdi. Tüm öğrenciler karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaştı. Lise kademesindeki öğrenciler onur belgesi ve diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

29 HAZİRAN’DA YAZ OKULU

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV’de 29 Haziran’da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak. Normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran’da çevrim içi olarak düzenlenecek. Yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Haziran’daki sorumluluk sınavlarına sadece 12’inci sınıflardan isteyen öğrenciler girecek.

Ziya Selçuk

BAKAN’DAN KARNE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla paylaşımda bulundu. Çocukların büyük bir iş başardığını belirten Selçuk, “Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz. EBA’ya milyarlarca giriş yapıldı. Bugün karne günü. Notlar sizindir ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir teşekkür bizden olsun” dedi.

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VELİLERE 'PEKİYİ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ebeveynler için de temsili bir karne paylaştı. Selçuk, “Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize, herkese takdir, teşekkür” değerlendirmesini yaptı. Bakan Selçuk’un paylaştığı karnede, velilere “Uzaktan Eğitime Destek Olma”, “Çocuklarla Oyun Oynama”, “EBA TV Takibi”, “Birlikte Keyifli Vakit Geçirme”, “Öğretmenle İş Birliği İçinde Olma”, “Sabır, İlgi, Anlayış Gösterme” konularından “5/Pekiyi” notu verildi.