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ERZURUM

Erzurum yerel haber: Akdağ: Önümüzdeki yıllarda özellikle göç hususuna yoğunlaşmaya devam edeceğiz

'Önümüzdeki yıllarda özellikle göç hususuna yoğunlaşmaya devam edeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Akdağ, önümüzdeki yıllarda özellikle göç hususuna yoğunlaşmaya devam edeceklerini belirterek "Hükümetimiz ve Başbakan'ımız adına iş ortamını iyileştirmeden sorumluyum. Bu konuda ciddi çabalarımız var. Milletvekili seçildiğim Erzurum'dan çok iyi biliyorum ki özellikle Kuzey Doğu Anadolu ve benzeri bölgeler Türkiye’de dışarıya göç veriyor." dedi.

Haber MerkeziAA
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul'a göçen insan sayısının bu şehrin nüfusundan fazla olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki yıllarda özellikle göç hususuna yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz ve Başbakan'ımız adına iş ortamını iyileştirmeden sorumluyum. Bu konuda ciddi çabalarımız var." dedi.

Akdağ, Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Merkezi'ndeki "Şehir Hastanesi Taşınma Süreci ve Sağlık Tesisleri Makro Planlaması" toplantısında yaptığı konuşmada, hükümet olarak Doğu Anadolu Bölgesinin özellikle Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınması için ciddi gayret gösterdiklerini söyledi.

Merkezi hükümetin ve belediyelerin yatırımlar açısından çok ciddi mesafeler aldıklarını aktaran Akdağ, "Ticari hayatı daha da canlandırmak için tedbirlerimiz var. Erzurum'un da içinde olduğu 23 ilimiz doğuda ve güneyde altıncı bölge teşviklerinden faydalanma imkanına kavuştu. Bunun yanında enerji desteğiyle projelere, özellikle finansman sağlama hususunda Ekonomi Bakanlığımızın da destekleri olacak." dedi.

Akdağ, kalkınmanın bir tarafıyla kamunun vereceği hizmetlerle yakından alakalı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Göç son zamanlarda azaldı ama"

"Çünkü bir bölgede sağlıktan ulaşıma, eğitime kadar hizmetlerin gerektiği şekilde verilmesi önemli. Orada yapılacak yatırımlar orada yaşayacak insanlar, sermayenin kendisini muhafaza etmesi, kalifiye iş gücünü muhafaza etmesi açısından önemli. Bunun yanında ticari hayatı da zenginleştirmek lazım. Milletvekili seçildiğim Erzurum'dan çok iyi biliyorum ki özellikle Kuzey Doğu Anadolu ve benzeri bölgeler Türkiye’de dışarıya göç veriyor. Bu göç son zamanlarda azaldı ama bu sadece bu bölgelerin ekonomik açıdan kalkınmasını yavaşlatmakla kalmıyor, büyükşehirleri yaşanmaz kılıyor."

Anadolu'nun birçok şehrinden İstanbul'a göçenlerin sayısının kentin nüfusundan fazla olduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

  • "Önümüzdeki yıllarda özellikle göç hususuna yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz ve Başbakan'ımız adına iş ortamını iyileştirmeden sorumluyum. Bu konuda ciddi çabalarımız var. Bu anlamda Erzurum bölgenin cazibe merkezidir. Bu itibarla Erzurum'da zamanında yaptığımız Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini şimdi bir şehir hastanesine dönüştürüyoruz. Arkadaşlarımızla bugün bu konuyu burada görüşeceğiz. İnşallah Erzurum bölgede bir merkez olma özelliğini sağlık açısından da sürdürmeye devam edecek."

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı Başsaha Koordinatörü Doç. Dr. Hakkı Yeşilyurt ve Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ile sağlık çalışanları katıldı.

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