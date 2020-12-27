Gündem Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldü
ADANA

Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldü

Adana'da eşiyle eve dönen Erhan Arıkonak (32), önünü kesen motosikletli ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Motosikletle önleri kesildi, eşi silahlı saldırıda öldü.
Motosikletle önleri kesildi, eşi silahlı saldırıda öldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arıkonak ve eşi 34 SY 0771 plakalı otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişi önlerini kesti. Otomobilden inen Arıkonak, motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak'a ateş açtı.

DHA
Adana’da motosikletli bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın otomobilinin önünü keserek pompalı tüfekle ateş açtı.

Arıkonak, başına saçma isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Arıkonak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.

DHA
Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. n

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bipolar bozukluk tedavisi görüyordu: Beni öldürecekti deyip şizofren hastasını yastıkla boğdu
GÜNDEM
Bipolar bozukluk tedavisi görüyordu: Beni öldürecekti deyip şizofren hastasını yastıkla boğdu

Evde ölü bulunan senarist Alpözgen’in kardeşi: 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek misafir odasına geçmişti
GÜNDEM
Evde ölü bulunan senarist Alpözgen’in kardeşi: 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek misafir odasına geçmişti

Ruh Sağlığı Hastanesi’nde dehşet: Uykusunda yastıkla boğdu
GÜNDEM
Ruh Sağlığı Hastanesi’nde dehşet: Uykusunda yastıkla boğdu

Cesedi bulunan Ceyda'nın katil zanlısı: Ona zarar vermedim
GÜNDEM
Cesedi bulunan Ceyda'nın katil zanlısı: Ona zarar vermedim
Abone Ol Google News
Pompalı vahşet

Pompalı vahşet

​Adana'da kanlı tartışma: Eşinin gözü önünde öldürdüler.
Kılıçlı saldırı

Kılıçlı saldırı

​Taksi durağında dehşet, polisler bile gözlerine inanamadı.
Türkiyeyeakıllı yatırım

Türkiye'ye
akıllı yatırım

​Oppo üretime şubatta başlıyor.
İttifakta kriz <br>çıkaran imar rantı

İttifakta kriz
çıkaran imar rantı

Dosyanın detaylarına Yeni Şafak ulaştı.
CHP'nin bünyesi kokuşmuş

CHP'nin bünyesi kokuşmuş

​Bu zihniyetin ipliğini pazara çıkaracağız.
Atina Ege’yi kapattı

Atina Ege’yi kapattı

Ege boydan boya, Doğu Akdeniz'de de çok geniş bir saha kapatıldı.

Akar ve komutanlar Libya'da

Akar ve komutanlar Libya'da

​Hafter'in ateşkesi bozma girişimi sonrası Türkiye'den hamle.
El Ahbar gazetesi hacklendi

El Ahbar gazetesi hacklendi

Lübnan merkezli​ gazete, BAE'nin planını ifşa etmişti.
Salgının yükü artıyor

Salgının yükü artıyor

Tedavi görenler dünya genelinde 22 milyonu geçti.
Polise "Turistim" dedi

Polise "Turistim" dedi

Afgan uyruklu işçi olduğu ortaya çıkınca ceza kesildi.

​Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması.
Türkiye'de <br>mutasyon var mı?

Türkiye'de
mutasyon var mı?

​Bakan Koca, cevabı merak edilen soruyu cevapladı.
Öcalan da tahliye olsun mu Yavuz Bey!
Gündem

Öcalan da tahliye olsun mu Yavuz Bey!

CHP ve HDP ile kapalı kapalılar ardında ‘federasyon anayasası’ hazırlayan İYİ Parti’den, terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan Selahattin Demirtaş’a destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AİHM’in, Demirtaş lehine verdiği kararın uygulanmasını istedi. AİHM, 2003’te Öcalan'ın ‘adil yargılanmadığına’ hükmetmiş, 2014'te de teröristbaşına ‘şartlı tahliye’ hakkı verilmesini istemişti. Ağıralioğlu’nun, AİHM’in Öcalan hakkındaki bu kararları için ne düşündüğü merak konusu oldu.
İşte ittifakta kriz çıkaran imar rantı!
Gündem

İşte ittifakta kriz çıkaran imar rantı!

Bolu’da CHP ile İYİ Parti arasında kriz çıkaran imar dosyasının detaylarına Yeni Şafak ulaştı. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çivril Mahallesi’ndeki 27 dönümlük arazide imar artışına giderek bazı işadamlarına rant sağlamak istedi. İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İYİ Partili Mansur Şen düzenlemeye itiraz etti. Özcan da 7 Aralık’ta Şen’in Kars’ta olmasını fırsat bilerek düzenlemeyi meclise getirip onaylattı. Kriz, Şen’in istifasıyla sonuçlandı.
Mehmetçik Karabağ’da
Gündem

Mehmetçik Karabağ’da

Karabağ ateşkesini izleyecek tuğgeneral komutasındaki Türk askerleri Azerbaycan’a ulaştı. Ağdam’daki ortak merkezde görev yapacak Mehmetçik, tarafların ateşkes anlaşmasına uyup uymadığını denetleyecek. Türk askeri bölgede ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği halinde insani yardım ve mayın temizleme faaliyetlerinde de görev alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.