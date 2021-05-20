'Onur Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı

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Emine Erdoğan Mescid-i Aksa'daki direnişin sembolü Filistinli sanatçı Afifi ile görüştü: Seni Türkiye'de görmek isteriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek göz altına alınan ve bu sırada işgalci İsrail güçlerine gülümseyerek karşılık veren Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü. Emine Erdoğan, "Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz" diyerek Afifi'yi Türkiye'ye davet etti.