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VAN

Operasyonda 'soğan' detayı: Köpek koku almasın diye yapmışlar - Van haber

Operasyonda 'soğan' detayı: Köpek koku almasın diye yapmışlar

Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda kokusu soğanla engellenmeye çalışılan 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Aramalarda narkotik köpeğinin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatılması da dikkat çekti.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi.

  • Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı detaylı aramada, yakıt deposuna zulalanmış ve soğan ile narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışılmış 62 paket halinde toplam 31 kilo 620 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan O.S. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Köpek koku almasın diye soğanla engellemeye çalışmışlar
FOTOĞRAF 7
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Edremit'te durdurulan bir aracın yakıt deposunda kokusu soğanla engellenmeye çalışılan 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.
Title
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi.
Title
Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı detaylı aramada, yakıt deposuna zulalanmış ve soğan ile narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışılmış 62 paket halinde toplam 31 kilo 620 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Title
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan O.S. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Title
Title
Title
Köpek koku almasın diye soğanla engellemeye çalışmışlar
Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda kokusu soğanla engellenmeye çalışılan 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Aramalarda narkotik köpeğinin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatılması da dikkat çekti.

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