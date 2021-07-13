Operasyonlar yüzde 7 arttı:​ Uyuşturucu ölümlerinde yüzde 66 düşüş

ABDULLAH SARİCA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre 2017’den bu yana uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerde yüzde 66,6’lık düşüş yaşandı. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan ve 2020’ye ait uyuşturucu verilerinin yer aldığı raporda, 2013 ile 2020 tarihleri arasındaki uyuşturucu madde bağlantılı ölüm rakamlarına yer verildi. Buna göre, 2013’de 232 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybederken, 2014’te ölüm oranlarında yüzde 114 artış yaşandı ve 497 kişi hayatını kaybetti. 2015’de 590 kişi, 2016’da ise 920 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti. 2017’de madde bağlantılı ölümlerde pik yaşanarak 941’e ulaştı.

ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Bu tarihten sonra ölüm oranlarında ciddi düşüş yaşanmaya başladı. 2018’de 657 kişi, 2019’da 342 kişi, 2020’de ise 314 kişi uyuşturucu nedeniyle öldü. Böylelikle ölümlerin pik yaptığı 2017 yılından bu yana yüzde 66,6’lık bir düşüş kaydedildi. Madde bağlantılı ölümlerin cinsiyete göre dağılımı şu şekilde: 2018’de ölenlerin 636’sı erkek 21’i kadın, 2019’da 333’ü erkek 9’u kadın, 2020’de ölenlerin ise 293’ü erkek 21’i kadın. Uyuşturucu bağlantılı ölüm vakalarının çoğunluğunun, çoklu madde kullanımından kaynaklandığı anlaşıldı. Raporda, karışık madde kullanımının ölüm riskinin arttırdığına dikkat çekilerek, “2018 yılında meydana gelen 657 ölümün 389’u, 2019 yılında meydana gelen 342 ölümün 222’si, 2020 yılında meydana gelen 314 ölümün ise 181’i çoklu madde kullanımından gerçekleşmiştir” bilgisine yer verildi.

ANA ÜRETİM YERLERİNDE TÜRKİYE YOK

Raporda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren UNODC, INCB ve EMCDDA gibi uluslararası kuruluşlarca yayınlanan rapor ve benzeri dokümanlarda uyuşturucu sorunun küresel ve bölgesel boyutta neden olduğu sorunlar ve tehditlerin kapsamlı olarak sunulduğu belirtildi. Bu kuruluşlarca yapılan tespitlerde Kuzey Amerika, Doğu ve Güney Doğu Asya, Yakın ve Orta Doğu, Orta ve Batı Avrupa’nın amfetamin tipi uyarıcıların kaçakçılığında, Güney Amerika’nın kokain kaçakçılığında, Batı ve Güney Batı Asya’nın ise afyon ve türevleri kaçakçılığında ana çıkış ve üretim bölgeleri olduklarının görüldüğü ifade edildi. Raporda, “Bu küresel tablo içerisinde ülkemiz hiçbir yasa dışı uyuşturucu maddenin ana üretim alanlarından biri olarak gösterilmemektedir” vurgusu yapıldı.

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Salgına rağmen operasyonlar arttırıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkelerce uygulanan tedbirlerin yasa dışı uyuşturucu pazarlarını da etkilediğine dikkat çekildi. Kimi ülkelerdeki hava ulaşımı ve kara yolu kısıtlamaları nedeniyle, uyuşturucu kaçakçılığının deniz yollarına kaydırıldığına değinildi. Raporda, Türkiye’de Kovid-19’a rağmen olaylara müdahale ve şüpheli yakalamalarında artış eğiliminin sürdüğüne vurgu yapılarak, “Güvenlik güçlerimizce Türkiye genelinde 2019 yılında 148 bin 821, 2020 yılında ise yüzde 7 artışla, 159 bin 268 olaya müdahale edilmiştir. Bu olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artışla 231 bin 652 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İki ilde Peker operasyonu

İstanbul’da, elebaşılığını Sedat Peker’in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan’da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi. Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 15’i gözaltına alındı.