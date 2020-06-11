Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Oralarda da izin verildi Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu
POLİTİKA

Oralarda da izin verildi: Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu

Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke Ayasofya’nın ibadete açılmasını istemezken Türkiye farklı inanç gruplarına yönelik attığı adımlarla farkını ortaya koydu. Türkiye daha önce dini ayrım gözetmeden benzer adımlar attı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ahtamar Kilisesi
Ahtamar Kilisesi

AK Parti hükümetleri döneminde farklı dinlere ait müze niteliğindeki mekanlar için de ibadet izni verildi. Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda 90 yıl sonra, Van’daki Ahtamar Kilisesi’nde 95 yıl sonra, Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 32 yıl sonra, Edirne Büyük Sinagogu’nda 46 yıl sonra, İstanbul’daki İştipol Sinagogu’nda 65 yıl sonra, Batman Gerçüş’teki Aziz Aho Manastırı’nda 100 yıl sonra, Gaziantep’te bulunan sinagogda da 40 yıl sonra ibadet gerçekleştirildi. 2012’de 50 yıllık bir aranın ardından Rum Yayınevi faaliyete geçti. 2015’te bir Süryani köyünün ismi iade edildi. Yine aynı yıl Türkiye Yahudileri ilk kez kamuoyuna açık bir meydanda Hanuka Bayramı kutladı. TBMM’de ilk kez gayrimüslim bir milletvekilinin talebi üzerine pazar ayini için ara verildi.

Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi
DÜNYA
Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi
Abone Ol Google News
İsrailin sonu olur

İsrail'in sonu olur

Batı Şeria'nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak.
Bekçi düzenlemesi TBMMden geçti

Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

​Bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.
Ayasofyasürecini o başlattı

Ayasofya
sürecini o başlattı

​Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor.
Zayed'in<br>toplu mezarları!

Zayed'in
toplu mezarları!

​Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu.
Dolmabahçe de<br>müze yapılmıştı

Dolmabahçe de
müze yapılmıştı

​Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü tarihi camiyi asıl işlevinden koparmıştı.
Villa tipi<br>oteller tercih nedeni

Villa tipi
oteller tercih nedeni

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

Oralarda<br>da izin verildi

Oralarda
da izin verildi

​Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu.
Sultanahmet de <br>müze olsun

Sultanahmet de
müze olsun

​CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar.
Torba kanun <br>komisyondan geçti

Torba kanun
komisyondan geçti

Depremzedeler için yeni düzenleme.
Kısmi artış var

Kısmi artış var

İşte ​Bakan Koca'nın söylediği bölgelerin haritaları.
Üç bölgeye <br>yağış uyarısı

Üç bölgeye
yağış uyarısı

Sel ve su baskınlarına karşı dikkat!
FED faizi sabit bıraktı

FED faizi sabit bıraktı

FED üyeleri yüzde 6,5 daralma bekliyor.
Ayasofya açıklaması

Ayasofya açıklaması

Bakan Ersoy: Biz onun çözümünü buluruz.
Bütün Türkiye<br>için planlandı

Bütün Türkiye
için planlandı

İki hafta içinde 81 ilde yapılacak.
Bugün 2241<br>hasta iyileşti

Bugün 2241
hasta iyileşti

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Evleri 1 eurodan satıyorlar

Evleri 1 eurodan satıyorlar

İtalyan kasabası, kendini 'koronavirüssüz köy' ilan etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.