Oralarda da izin verildi: Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu

AK Parti hükümetleri döneminde farklı dinlere ait müze niteliğindeki mekanlar için de ibadet izni verildi. Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda 90 yıl sonra, Van’daki Ahtamar Kilisesi’nde 95 yıl sonra, Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 32 yıl sonra, Edirne Büyük Sinagogu’nda 46 yıl sonra, İstanbul’daki İştipol Sinagogu’nda 65 yıl sonra, Batman Gerçüş’teki Aziz Aho Manastırı’nda 100 yıl sonra, Gaziantep’te bulunan sinagogda da 40 yıl sonra ibadet gerçekleştirildi. 2012’de 50 yıllık bir aranın ardından Rum Yayınevi faaliyete geçti. 2015’te bir Süryani köyünün ismi iade edildi. Yine aynı yıl Türkiye Yahudileri ilk kez kamuoyuna açık bir meydanda Hanuka Bayramı kutladı. TBMM’de ilk kez gayrimüslim bir milletvekilinin talebi üzerine pazar ayini için ara verildi.

DÜNYA Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi