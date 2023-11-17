Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz'de NATO veya ABD'yi istemediğimizi beyan ediyoruz

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'Deniz Astsubay Okullarının Kuruluşunun 133'üncü Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesindeki MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geldi.





Tören kapsamında, astsubay öğrencileri merasim geçişi yaptığı sırada Deniz Kuvvetleri'ne bağlı uçak ve helikopterler selamlama uçuşu gerçekleştirdi.





Geçiş törenini izleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Şehit Denizci Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema ve Konferans Salonu'nda konuşma yaptı.





Son dönemde Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmelerin olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Şu ana kadar Batı Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Karadeniz bizim için zaten çok önemliydi. Şu anda da ekonomik anlamda da bizim için daha önemli bir konuma sahip. Biz Karadeniz'deki TPAO'nun faaliyetlerinden o faaliyetlerin işaretlenmesi için sürekli olarak varlık gösteriyoruz. Karadeniz'deki gemi varlığımız artarak devam ediyor" dedi.









'Yunanistan'ın amacı bölgesel liderlik rolünü almak'





Donanmanın önemine de değinen Tatlıoğlu, "Osmanlı İmparatorluğu'nun en kuvvetli olduğu dönem, denizciliğin en kuvvetli olduğu dönemdi. Osmanlı denize ve denizcilere verdiği önemi azalttığı için toprak kayıpları başlamış oldu. Güçsüz bir donanma olduğu için tek bir kurşun atmadan Ege'de adalarımız Yunanistan'a verilmiş oldu. Yunanistan, bunlarla da yetinmek istemiyor. Kendi haritalarından 'Bizimdir' diye gösterdikleri yerler ekrandaki gibi bizim bölgeleri de kapsıyor. Bildiğiniz gibi Yunanistan'la aramızda 8 temel sorun var. Bunların 7 tanesi bizimle ilgili. Denizcilikle ilgili. Bunların çözülmesiyle ilgili çaba harcamak yerine Yunanistan sürekli olarak gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerde bulunuyor. 23 tane gayri askeri statüde adalar var. Bunların 19 tanesini silahlandırdılar. Egemenliği, aidiyeti tartışmalı adalarımız ve kayalıklarımız var. Bunlara kendi adalarıymış gibi ziyaretler tertipleyerek kendilerininmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir taraftan uygun ortam bulunca kendi stratejilerini dikte etmeye çalışıyorlar. Örneğin Yunanistan batısındaki kara sularını 2020 yılında 12 mile çıkardı. Şu mesajı vermeye çalışıyor; 'Fırsatını bulursam Ege'de de 12 mile çıkaracağım'. Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Ege'deki adaları ve kayaları sahiplenmeye çalışıyor. Özetle Yunanistan'ın amacı bölgesel liderlik rolünü ele almak" diye konuştu.





'Yunanistan'la neredeyse aynı seviyeye geldik'





Donanmanın daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, "25 tane İHA'mız, 12 tane deniz karakol uçağımız, 3 tane genel maksat uçağımız, 41 tane helikopterimiz olmak üzere iyi bir deniz hava gücümüz var. Yunanistan gemi sayısı olarak bizden daha düşük bir seviyedeyken şu an neredeyse aynı seviyeye geldik. Dolayısıyla gemi ihtiyaçlarımız var, çeşitli platformlara ihtiyaçlarımız var" dedi.





'TB3'ler yıl sonunda hazır olacak'





İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin marka olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Ama İnsansız Deniz Araçları'nda da çok iyiyiz. Bu yılın sonunda 4 tipini teslim alacağız. Salvo İDA'da önümüzdeki sene envantere katılacak. Kamikaze İDA'lar üzerinde de çalışıyoruz. TB2'ler, ANKA'lar, AKSUNGUR'lar, şu anda kullanımda. Anadolu gemisinde kullanacağımız TB3'ler de bu yılın sonunda hazır olacak. Uçuşlarından olumlu sonuçlar aldığını öğrendik. Parasını verdiğimiz halde güdümlü mermi vermiyorlar. Biz de kendi güdümlü mermimizi kendimiz yaptık. Atmaca güdümlü mermimiz, Harpoon güdümlü mermisinden çok daha iyi ve envantere aldık. Seri üretim devam ediyor" diye konuştu.







