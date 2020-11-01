Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerimizde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

Parçalı bulutlu 13 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

Parçalı ve çok bulutlu 16 İzmir: Parçalı bulutlu 20

Parçalı bulutlu 20 Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Antalya: Parçalı bulutlu 25

Parçalı bulutlu 25 Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli) 20

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli) 20 Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16 Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 24

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