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RİZE TRABZON

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların görüleceği, yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu açıklamasında, "Bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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