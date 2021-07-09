Gelinlik yerine kefen giydi



Ordu’nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 27 yaşındaki Yeliz Türk, bir süre önce İsmail Köstek (29) ile nişanlandı. Ankara’da yaşayan genç kız düğün hazırlıklarını yaparken korona virüse yakalandı.

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Durumu ağırlaşan Türk, hastanede tedavi altına alındı. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 22 gün boyunca tedavi gören Türk, kına gecesinin yapılacağı tarih olan 8 Temmuz’da sabah saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Genç kız, düğününden bir gün önce ise toprağa verildi.

İHA Yeliz Türk için Dereköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ünye ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde cuma namazı sonrası Yeliz Türk için Dereköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Türk, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.

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İHA Yusuf Türk

“BUGÜN MUTLU GÜNÜMÜZ OLACAKTI AMA CENAZEMİZ OLDU"

Yeliz Türk’ün babası Yusuf Türk, “22 gün boyunca tedavi gördü. Herkes maskesini taksın diyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Aslında bugün bizim mutlu günümüz olacaktı ama cenazemiz oldu” dedi.

İHA Abdulkadir Köstek

Damat İsmail Köstek’in ağabeyi Abdulkadir Köstek ise, “8 Temmuz tarihinde Ankara’da kına gecemiz vardı. İki gün sonra da Kumru ilçesinde düğünümüz olacaktı. Çok üzgünüz. Kına gecesi olacağı gün vefat etti. Gelinlik giyeceği yere beyaz kefene sarıldı” şeklinde konuştu.

“Köstek, “Demek ki kaderimiz böyleymiş. İnsanlar maskesini taksın, aşısını yaptırsın ve mesafeyi korusunlar. Bu çok kötü bir olay. Genç yaşlı dinlemeden hayattan alıyor” ifadelerini kullandı.

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İHA Genç çift mutluluklarını sosyal medyada böyle paylaşmıştı.



Genç çiftten geriye ise birlikte çektirdikleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf kaldı.