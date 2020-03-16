Gündem Yurt dışından polisi aradı, evinin avlusunda ceset gömülü olduğunu ihbar etti
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Ordu haberleri... Yurt dışından polisi aradı, evinin avlusunda ceset gömülü olduğunu ihbar etti

Yurt dışından polisi aradı, evinin avlusunda ceset gömülü olduğunu ihbar etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde M.Ö., telefonla aradığı polise, evinin avlusunda erkek cesedinin gömülü olduğunu ihbar etti. Avluda yapılan aramada cansız beden bulunurken, kime ait olduğu araştırılmaya başlandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen M.Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ünye'ye bağlı Pelitliyatak Mahallesi’nde yaşayan M.Ö.(23), 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisine ait evin avlusunda erkek cesedi olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, avludaki incelemelerin ardından kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları ve arama sırasında, toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Öte yandan ekipler, yaptıkları incelemede, ev sahibi M.Ö.'nün yurt dışında olduğunu ve ihbarı buradan yaptığını belirledi. Cesedin ise Adana’dan M. Ö.’yü ziyarete gelen arkadaşına ait olduğu iddia edildi. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılırken, şüpheli M.Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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