Yurt dışından polisi aradı, evinin avlusunda ceset gömülü olduğunu ihbar etti

Ünye'ye bağlı Pelitliyatak Mahallesi’nde yaşayan M.Ö.(23), 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisine ait evin avlusunda erkek cesedi olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, avludaki incelemelerin ardından kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları ve arama sırasında, toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Öte yandan ekipler, yaptıkları incelemede, ev sahibi M.Ö.'nün yurt dışında olduğunu ve ihbarı buradan yaptığını belirledi. Cesedin ise Adana’dan M. Ö.’yü ziyarete gelen arkadaşına ait olduğu iddia edildi. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılırken, şüpheli M.Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.