Ordu Valisi: 61 bina ve 80 konutu tahliye ettik

Ordu Valisi Seddar Yavuz, toprak kaymalarının yaşandığı Sağlık Mahallesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, bölgede ilk heyelanın şubat ayında meydana geldiğini anımsattı.

AA Aybastı'da çöken evler.

TAHLİYE EDİLDİ

Yavuz, şubat ayında vatandaşların can güvenliğini düşünerek 20 binada 29 konutu tahliye ettiklerini belirterek, "Dün heyelan şiddetini artırdı ve önemli bir heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı." diye konuştu.

AA Ordu Valisi Seddar Yavuz

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Şu anda hepimiz buradayız, tüm teknik ekip burada. Yeni tespitler yapıyoruz. Olası heyelanın etki alanlarını belirlemek bakımından özellikle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahliye kararı verdiğimiz evlerde süratle kira yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer acil ihtiyaçları için de gerekli ödemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 214 bin 500 lira kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün ve yarın da bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz."

AA Aybastı'da çöken evler.

Vali Yavuz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sürekli konuyla alakadar olduklarını kaydederek, "Her türlü tedbirin alınması ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir ve talimatları var. Biz de bu emir ve talimatlar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olarak onların dertlerini çözmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNDEM Ordu'da heyelan: 3 ev çöktü mahalleli evlerini boşaltıyor

FOTOĞRAF 39 Ordu'nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce meydana gelen ve riskli olduğu gerekçesiyle 17 binanın tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde yaşanan yeni heyelanda, daha önce boşaltılan iki katlı üç ev yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar, meydana gelen yeni heyelanla birlikte korku ve panik yaşayarak evlerini boşaltmaya başladı. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 3 ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle binaların duvarlarında çatlaklar, tarım arazilerinde de yarıklar oluştu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı. AFAD ekiplerinin incelemesinde mahalle zemininde kayma tespit edildi. Bunun üzerine 26 evin bulunduğu mahallede 17 bina tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen mahalle sakinlerine ise kira yardımı yapıldı. Heyelandan boşaltılan evlerin yıkımı için karar alınırken, bu akşam saatlerinde mahallede yeniden heyelan meydana geldi. Heyelanda daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan üç ev kendiliğinden yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar ise yaşadıkları korku ve panik nedeniyle evlerini boşaltmaya başladı. Eşyalarını tahliye eden vatandaşlar mahalleden ayrılıyor. . . . . . . . . . . Bir mahalle çöküyor: 3 ay önce vurdu tek tek yıkılmaya başladı Ordu Aybastı'da 3 ay önce meydana gelen heyelan sonrası yaşanan kayma nedeniyle bölgedeki 17 bina tahliye edildi. Bu akşam saatlerinde mahallede yeniden heyelan oluşmasıyla birlikte daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan üç ev kendiliğinden yıkıldı.

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