Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Orduda afete maruz bölgedeki 69 hane boşaltıldı
ORDU

Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane boşaltıldı

Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane boşaltıldı

Ordu’nun Gölköy ilçesinde daha önceden tahliyesine karar verilen 69 hane boşaltıldı.

Haber Merkezi IHA
Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi.
Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi, ocak ayı içerisindeki aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelanlar nedeniyle afete maruz bölge olarak ilan edilmişti. Bölgede bulunan 69 hane için tahliye kararı verilse de vatandaşlar, afet bölgesinde evlerde kalmaya devam etti.

Son bir haftadır devam eden yağışlar sonucu ekipler, bölgede yeniden heyelanlar oluşabileceğine karşın, vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. Bölgedeki 69 hane, son yağan yağmurlar sonucu yeniden bir heyelan oluşması ve can kaybının yaşanmaması için güvenlik amaçlı tahliye edildi.

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