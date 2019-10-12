Ordu'da AK Parti'ye yoğun katılım

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Terör örgütü PYD/PKK Türkiye'deki sivilleri vurdu: Biri bebek ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyle birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor. Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'de 6 kişi şehit oldu, 68 kişi yaralandı. Öte yandan Akçakale'ye teröristler tarafından atılan havan mermisiyle bir bebek şehit düştü. Nusaybin'de ise 2 çocuk hain teröristler tarafından şehit edildi.