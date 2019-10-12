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Ordu'da AK Parti'ye yoğun katılım

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun Çamaş'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında AK Parti’ye üye olan 750 kişi için rozet merasimi düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti'nin yeni üyelerine rozeti AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu taktı.
AK Parti'nin yeni üyelerine rozeti AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu taktı.

AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Milletvekili Metin Gündoğdu’nun yanı sıra Çamaş İlçe Başkanı Bilal Şen, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Cebeci ile Murat Teyyare, Önceki dönem Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ve teşkilat mensupları da katıldı.

  • AK Parti’ye üye olan Çamaşlılar için düzenlenen merasimde yeni partililere rozetlerini AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu taktı. CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere çeşitli siyasi partilerden istifa edenler AK Parti rozeti taktı.

Çeşitli siyasi partilerden istifa edenler AK Parti rozeti taktı.

AK Parti’ye 750 kişilik katılım

Toplantıda konuşan Metin Gündoğdu, şunları söyledi:

  • "AK Parti milletimizden aldığı güçle, yine milletimizin gösterdiği istikamette ilk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerine devam ediyor. Mahalle başkanlarımızdan üyelerimize, il başkanlarımızdan milletvekillerimize kadar her birimiz aynı dava uğrunda, milletimize hizmet için çalışıyoruz. Bugün de yüzlerce dava arkadaşımız aramıza katıldı. Son aylarda Çamaş’ta farklı siyasi partilerden 50, gençlik kollarımıza 300 kadın kollarımıza ise 400 kişi olmak üzere toplamda 750 katılım oldu. Birlikte yol yürüyeceğimiz kıymetli dava arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, hayırlı hizmetlerde bulunmalarını niyaz ediyorum. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları ilçe başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim"
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