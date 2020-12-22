Ordu'da CHP’li başkandan AK Parti'li başkana pankartlı teşekkür: Birlikten hizmet doğar

‘Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu' sloganıyla çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçedeki yol sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentin tek CHP’li belediyesi olan Gülyalı ilçesinde yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin en önemli ve en sorunlu ulaşım ağı olan Kestane-Ambarcılı Mahallesi Grup Yolu’nda asfalt çalışması yaptı. Yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunun 7,5 kilometresini asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kalan 1 kilometrelik kısmı bitirmek için de planlama yaptı.

‘Birlikten hizmet doğar'



CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yol çalışmalarından dolayı AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e pankart hazırlayarak teşekkür etti. Hazırlanan pankartları mahallelere asan Tepe, ‘birlikten hizmet doğar’ ilkesine dikkat çekti. Pankartta '8,5 km’lik sıcak asfalt çalışmasıyla yol problemimizi çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler’e vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum' denildi.

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‘Kalan kısmın da bitirilmesini bekliyoruz'



Sosyal medya hesabından da Başkan Güler’e teşekkür eden Tepe, kalan 1 kilometrelik kısmın da bitirilmesini beklediklerini belirterek, “İlçemiz ulaşım ağının en önemli ve en sorunlu güzergâhlarından birini oluşturan Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki Kestane-Ambarcılı grup yolunda 7,5 km asfaltlama çalışması tamamlandı. Kalan 1 km'lik güzergâhın da en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Kestane ve Ambarcılı mahallelerimiz başta olmak üzere Ayrılık, Mustafalı, Alibey ve Güneyköy (Piraziz) mahalleleriyle geniş bir havzaya hitap eden güzergâhın konforlu bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ilçemiz ve vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

OYNAT '''Biz yol yaparız CHP yolsuzluk yapar''' '''ODTÜ''de her şey yapılmış. Belediyeler plan yapar uygulamaya sokar. Burada birileri çıkıyor yolu engellemek istiyor. Kim yolsuzlukların mimarı olan CHP. onların anlayışında yol yok yolsuzluk var. Biz yol yaparız onlar yolsuzluk yapar.''' BiP'te paylaş

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