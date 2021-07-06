Gündem Orduda denizde akıntıya kapılan Hüseyinin cesedine ulaşıldı
ORDU

Ordu'da denizde akıntıya kapılan Hüseyin'in cesedine ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan üniversite öğrencisi Hüseyin Furkan Şen'in (22) 16 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Orduda denizde akıntıya kapılan Hüseyinin cesedine ulaşıldı
Hüseyin Furkan Şen (22) akıntıya kapılarak vefat etti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçenin Belicesu Plajı'nda meydana geldi. Sıcaktan bunalan üniversite öğrencileri Resul Alperen Cüre ile Hüseyin Furkan Şen, serinlemek için denize girdi. Üniversiteliler, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Cüre, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken, arkadaşı Şen ise gözden kayboldu. İhbar üzerine plaja sağlık, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Su altı ekipleri, gencin kaybolduğu alanda arama çalışması başlattı. Şen'in bugün 08.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile Yalıköy Limanı'na getirilen Hüseyin Furkan Şen'in cansız bedeni, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Antalya'da yaşlı adamın korkunç ölümü: Eve giren sinekler ortaya çıkardı
FOTOĞRAF 14
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Olay, dün 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Hikmet Kansu’nun (65) evinden koku geldiğini fark eden Oğulcan Candan, balkona çıkıp Kansu’nun evine doğru bakınca içeriye sinekler girdiğini fark etti.
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Durumdan şüphelenen Candan, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bir polis memuru eşliğinde merdivenle evin balkona girdiğinde, Kansu’nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Evin kapısının açılmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri ise Kansu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
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Tüm bu olanları ise apartman sakinleri ile sokaktaki vatandaşlar merakla izledi.
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İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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“Balkonda otururken sineklerin girip çıktığını gördüm” <br><br> Yaşlı adamın evinden gelen koku ile içeriye giren sinekleri fark eden Oğulcan Candan, “Dün akşam kardeşim koku geldiğini söylemişti. Ben çok fazla koku alamadım. Sabah kokunun arttığını söyledi...
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Klima motorunun içerisinde kuş öldüğünü düşündük. Baktım içerisi temiz çıktı. Balkonda otururken sineklerin girip çıktığını gördüm. Kafamı uzattım koku daha da arttı. Tam kapının önünde oturmuş yatıyordu. Sadece ayağı gözüküyordu” dedi.
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Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Title
Yaşlı adamın ölümü, evine giren sinekler sayesinde ortaya çıktı
Antalya'da yaşlı adamın korkunç ölümü: Eve giren sinekler ortaya çıkardı
Antalya'da evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam, kanepenin üzerinde ölü olarak bulundu. En son bir hafta önce görüldüğü belirtilen yaşlı adamın ölümü, odadan gelen koku ile pencereden içeriye sineklerin yoğun bir şekilde girmesiyle ortaya çıktı.


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