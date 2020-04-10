Ordu'da deprem değil fotoğraflar panik oluşturdu: Sosyal medyada çirkin provokasyon

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu’nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.23’te meydana gelen deprem, 7,06 kilometre derinde kaydedildi.

Vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

GÜNDEM Ordu 4 şiddetindeki depremle sarsıldı

Sosyal medyada evler yıkıldı paniği yalanı

Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan yıkılmış ev fotoğrafları paniğe yol açtı. Fotoğrafların Elazığ depremine ait olduğu belirlendi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Korgan’da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi.

Valilikten açıklama

Ordu Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilermiz, AFAD’a göre merkez üssü Korgan ilçemiz olan depremle ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf, Elazığ depremine ait fotoğraftır. Yapılan tespitlere göre bir olumsuzluk yoktur. Asılsız bilgi ve görsellere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.