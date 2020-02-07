Gündem Orduda fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
ORDU

Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Ordu’da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülerek devrilen ağaçlar Şehir Mezarlığı’nda hasara yol açtı. Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabirlerini kontrol etti.

Haber Merkezi DHA
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp mezarlıkların üzerine devrildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp mezarlıkların üzerine devrildi.

Ordu’da dün etkili olan şiddetli fırtına Altınordu ilçesi Şahinciler Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı’nda ağaçların kök kısmından devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar kabirlerin üzerine yıkıldı.

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, ağaçlar yıkıldı
GÜNDEM
Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, ağaçlar yıkıldı

Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü, bazılarının ise mermerleri kırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkta çalışma yaparak devrilen ağaçları keserek topladı. Ayrıca vatandaşlar mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp mezarlıkların üzerine devrildi.

İBB'den İstanbul'da mezar fiyatlarına zam: 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi
GÜNDEM
İBB'den İstanbul'da mezar fiyatlarına zam: 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi

'Kabirlerde hasar var'

Yıkılan ağacın halasının kabrine zarar verdiğini söyleyen Selim Karataş, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Yakınlarımın mezarının bulunduğu bölgede 12’ye yakın kabir hasar görmüş. Büyük ağaçlar devrilmiş. Benim halamın kabrinin başındaki büyük ağaç da kökünden devrildiği için mezarı adeta havaya kaldırmış. Büyük hasar oluşmuş. Mezarlıklarda böyle büyük ağaçların olmaması lazım.”

Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü, bazılarının ise mermerleri kırıldı.

'Mermerleri kırılmış'

Şiddetli rüzgarın çatıların uçmasına ağaçların devrilmesine neden olduğunu söyleyen Sinan Akıncı da, “Dün gün boyu fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Burada mezarlarda baya hasarlar oluştu. Biz de yakınlarımızın kabirlerine bakmaya geldik. Bazı kabirler yerinden sökülmüş bazılarının mermerleri kırılmış durumda” diye konuştu.

Vatandaşlar mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp mezarlıkların üzerine devrildi.
Felaketlerle mücadele ediyoruz

Felaketlerle mücadele ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çığ şehidinin cenaze törenine katıldı.
İfadesi alınacak

İfadesi alınacak

​İSMEK soruşturmasında yeni gelişme.
Herkes bu çağrıyı duysun

Herkes bu çağrıyı duysun

Ailesine kavuşan PKK'lı: Orası köleliğin en kötü olan yeridir.
MSB'den sert mesaj

MSB'den sert mesaj

​Emir verilmesi durumunda gereği yapılacak.
Yüzde 35 zam!

Yüzde 35 zam!

​En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltiliyor.
Bankalarla görüştük mutabık kaldık

Bankalarla görüştük mutabık kaldık

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz müjdesi.
Ne gerekiyorsa yapacağız

Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, İdlib için yarın Rus heyetin geleceğini açıkladı.
3 müfettiş görevlendirildi

3 müfettiş görevlendirildi

​İçişleri Bakanlığından çığ felaketi için görevlendirme yapıldı.
Türk vatandaşı oldu

Türk vatandaşı oldu

​Shane Larkin artık ay-yıldızlı formayı giyecek.
İstanbul'a<br>'sarı' uyarı

İstanbul'a
'sarı' uyarı

Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat.
Küme düşürülmeyecek

Küme düşürülmeyecek

​53 yıllık kulüp bu sezon için ligden çekildi.
25 firma ile anlaştılar

25 firma ile anlaştılar

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme.
Hemzemin geçitte korkunç kaza

Hemzemin geçitte korkunç kaza

​Trenin, kamyonete çarpma anı görüntülendi.
Belçika'ya tepki

Belçika'ya tepki

Bakan Gül: Uluslararası işbirliği perspektifine maalesef gölge düşürmektedir.
63 sanığın <br>cezası onandı

63 sanığın
cezası onandı

Genelkurmay'a giden sanıklara müebbet verilmişti.
Salgın önlenemiyor

Salgın önlenemiyor

​Karantinadaki gemide 41 kişide daha virüs tespit edildi.
Zirveye çıkarken buldular

Zirveye çıkarken buldular

​Osmanlı-Rus Savaşı'na ait çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.