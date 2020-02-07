Ordu'da fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Ordu’da dün etkili olan şiddetli fırtına Altınordu ilçesi Şahinciler Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı’nda ağaçların kök kısmından devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar kabirlerin üzerine yıkıldı.

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Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü, bazılarının ise mermerleri kırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkta çalışma yaparak devrilen ağaçları keserek topladı. Ayrıca vatandaşlar mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp mezarlıkların üzerine devrildi.

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'Kabirlerde hasar var'

Yıkılan ağacın halasının kabrine zarar verdiğini söyleyen Selim Karataş, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Yakınlarımın mezarının bulunduğu bölgede 12’ye yakın kabir hasar görmüş. Büyük ağaçlar devrilmiş. Benim halamın kabrinin başındaki büyük ağaç da kökünden devrildiği için mezarı adeta havaya kaldırmış. Büyük hasar oluşmuş. Mezarlıklarda böyle büyük ağaçların olmaması lazım.”

Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü, bazılarının ise mermerleri kırıldı.

'Mermerleri kırılmış'

Şiddetli rüzgarın çatıların uçmasına ağaçların devrilmesine neden olduğunu söyleyen Sinan Akıncı da, “Dün gün boyu fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Burada mezarlarda baya hasarlar oluştu. Biz de yakınlarımızın kabirlerine bakmaya geldik. Bazı kabirler yerinden sökülmüş bazılarının mermerleri kırılmış durumda” diye konuştu.

Vatandaşlar mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti.