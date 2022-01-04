Gündem Orduda Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi izleyicilere sunuldu
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Ordu’da ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi izleyicilere sunuldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünün anlatıldığı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi, Ordu Valisi Tuncay Sonel, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte izlendi.

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Haber Merkezi İHA
Ordu’da ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi izleyicilere sunuldu
Kesişme; İyi ki Varsın Eren

Şehit Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde vizyona giren film, salonda bulunan herkese duygusal anlar yaşattı. Film okunduğu sırada şehit Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için dualar okundu.

Film sonrası duygularını dile getiren Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. İyi ki Varsın Eren. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Hiçbir şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül yavrumuz ile şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatının anlatıldığı ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filmini birlikte izledik. Hep birlikte hüzünlendik, gözyaşlarımızı tutamadık” diye konuştu.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren film gösterimi
Kesişme; İyi ki Varsın Eren film gösterimi

Şehitlerin isimlerinin ve anılarının her daim yaşatılacağını belirten Vali Sonel, 15 yaşında şehit olan Şehit Eren Bülbül’ün isminin Ünye ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan bir özel eğitim anaokuluna verildiğini hatırlatarak, 22 Eylül 2021 tarihinde Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılışının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ve şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün katılımıyla yapıldığını hatırlattı.

Vali Sonel, filmde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Toplumun her kesiminin bu filmi izlemesini istiyoruz. İçi vatan ve millet sevgisiyle dolu olan Eren Bülbül evladımıza ve Astsubay Ferhat Gedik’e Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevdiklerine ve milletimize de sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
FOTOĞRAF 6
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Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galası bu akşam yapıldı.
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Filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.
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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

İyi ki varsın Eren bu senin hikayen
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İyi ki varsın Eren bu senin hikayen

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