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Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi: Her gün ölümü hatırlıyorlar

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan huzurevinin mezarlığı görenleri şaşkına çeviriyor. Bir yıl önce yapımı tamamlanan binada kalan yaşlılar, camdan bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, “Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.

Haber Merkezi İHA
Huzurevinde kalan yaşlılar camdan bakınca mezarlık manzarasıyla karşılaşıyor.
Huzurevinde kalan yaşlılar camdan bakınca mezarlık manzarasıyla karşılaşıyor.

Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi’nde yaklaşık bir yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor. Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenleri ve cenaze defin işlemlerini görürken, akıllara ise ‘burada kalanlar her gün ölümle karşı karşıya geliyor’ düşüncesi geliyor.

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"Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz"

Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, “Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı. Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” diye konuştu.

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“Huzurevinde kalanların akıllarına ölüm geliyor”

“İkisinin yan yana olması çok güzel” diyen Burgu, “Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor. Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar” diye konuştu.

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