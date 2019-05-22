Ordu'da radyasyon iddiası: Valilik açıklama yaptı

Avrupa Birliği Radyasyon Ölçüm Haritaları’nın son 24 saatlik verilerine göre, Ordu’da dün 12.00 ile 04.00 saatleri arasında radyasyon oranlarının ani yükseldiği öne sürüldü.

Konunun sosyal medyada paylaşılarak yayılması üzerine AFAD ekipleri harekete geçerek, kentin çeşitli yerlerinde radyasyon ölçümü yapmaya başladı.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ordu Valiliği, radyasyon değerleri yönünden kentte endişe edici bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi’nin, Radyoaktivite Çevresel İzleme Haritasına göre Ordu’daki radyasyon değerlerinin kabul edilebilir düzeyin çok üstünde olduğu yolunda, sosyal medyada birtakım bilgiler ve paylaşımlar yer almaktadır.

DHA Ordu'da ölçüm yapan yetkililer.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün KBRN ekibi tarafından şehrimizin 5 değişik noktasında ve Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bahçesinde bulunan cihaz çevresinde ölçümler yapılmıştır.

Normal değer olan miliradyan 50 iken, ilimizin muhtelif bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalama değeri, mikroradyan 40 çıkmıştır. Yapılan ölçüm sonunda çıkan değerlerin, normal değerlerin çok çok altında olduğu görülmüştür.

Radyasyon değerleri yönünden ilimizde endişe edici bir durum söz konusu değildir."

'KONUYU TAKİP EDİYORUZ'

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız da konuyu yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği radyasyon ölçüm haritalarında ani yükseliş görülüyor ama kısa sürüyor. Orada bir kaynak olsa belli bir sürede dozun devam etmesi gerekirdi. Elektronik gürültü olduğunu düşünüyoruz. AFAD da ölçümlerini yapıyor. Konuyu takip ediyoruz ve gerekli durumda açıklama yapacağız" dedi.