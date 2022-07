Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Her gün Çatalzeytin’de farklı noktalarda heyelanların yaşandığını söyleyen Usta, korku ve endişe içerisinde olduklarını belirterek, “Bölgede yaşayan insanların şu anda büyük bir tedirginliği var. Bunların bazıları gurbette, evlerin bu durumda olduklarını televizyonlarda izledikten sonra inanıyorum ki hemen buraya gelip evleriyle ilgili gerekli önlemleri alacaklar. Yıkılma durumundaki evlerindeki eşyaları da tahliye edecekler. Karların erimesi sonucu değişik bölgede heyelanlar oluştu. Çatalzeytin’in Epçeler köyüne gittik. Burada yol tamamen yıkılmış, Muzaffer Yılmaz’ın evi de göçme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Yine Çatalzeytin’in Hacıreissökü köyünde de büyük bir heyelan var, Yemişli köyünde de heyelan ana yolu kapatmış. Muhtar, azalar ve köylüler, kapanan yolda kendi imkanlarıyla açmaya çalışıyorlar. Araçların geçebilmesi için toprağı kaldırmaya çalışıyorlar. Çelebiler Mahallesine gelirken de yolu su almış, araçlar geçemiyor. Durum Çatalzeytin için her gün kötüleşiyor. Her gün bir başka köyümüzden heyelan haberleri alıyoruz. Bu yüzden Çatalzeytin’e yetkililerin biran evvel devlet elinin uzanmasını istiyoruz. Çünkü biz, burada korku ve endişe içerisindeyiz” diye konuştu.