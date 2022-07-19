Gündem Orduda şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı
ORDU

Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Orduda şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı
Ordu'da heyelan meydana geldi.

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ile ziraat odaları, kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağış sonucu zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulunuyor.

ZARARA NEDEN OLDU

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe Tarım ve Orman Müdürü Engin Derebaşı ve ziraat mühendisleri, yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, AA muhabirine, yoğun yağışın belli bölgelerde zarara neden olduğunu söyledi.

Fatsa ve Perşembe ilçelerinin bazı noktalarında hem yollarda, yol duvarlarında hem de fındık bahçelerinde önemli zararlar ve heyelanlar oluştuğunu ifade eden Soydan, bu konuyla ilgili de yetkililerin alanda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Soydan, bugün özellikle Perşembe'de zarar gören fındık bahçelerinde ön inceleme yaptıklarını kaydederek, "Tabii ki hasarın boyutu bazı yerlerde önemli. Yani yaklaşık 50, 150 ocak, selin etkisiyle beraber derelere giden fındık ağaçları var. Onun için şu anda bir ön inceleme yapıyoruz. Hem ziraat odaları hem de ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak şu anda alanlardayız." dedi.

Vatandaşların önümüzdeki günlerde ilçe tarım ve orman müdürlüğüne başvurarak hasar boyutuyla ilgili tespitleri yaptıracağını belirten Soydan, ayrıca sigorta yaptıran üreticilerin de TARSİM'e müracaat edebileceğini söyledi.

ZARAR GÖREN AİLELERE YARDIM

Zarar gören mahallelerde muhtarlarla diyalog halinde olduklarına işaret eden Soydan, vatandaşlarla da görüşerek bahçelerin durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Soydan, şu anda fındığın hasat edilmediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındık çotanakları dallarda kuvvetli bir şekilde duruyor. Dallarda fındığın yere dökülmesi yok. Şu anda sel fındık köklerini, dallarını sökerek derelere doğru götürmüş ya da yapraklarını, fındığını tamamıyla dökerek zarar vermiş durumda. Hiçbir üreticimizin burada mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Karadeniz’de heyelan korkusu: Mezarlar yerinden söküldü yollarda dev çatlaklar meydana geldi
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Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde sahil kesiminde meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Çatalzeytin ilçesinde heyelan tehditi vatandaşları tedirgin ediyor. Yer yer bölgede 2 metreyi bulan kar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Karın erimesiyle birlikte heyelanlar meydana gelemeye başladı. Çatalzeytin ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi’nde gece vakti heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle mahalleye ait mezarlar yerinden söküldü, evlerin temelinde kaymalar oldu, duvarlarında da çatlarlar oluştu. Heyelan sebebiyle tarlalarda derin çatlarlar oluşurken, 10 tane evde tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Ayrıca Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreissökü, Yemişli ve Epçeler köylerinden de heyelanlar meydana geldi. Vatandaşlar, heyelan sebebiyle kapanan yollarını da açık tutabilmek için ellerinde kazma kürekle çalışma yapıyor.
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Çatalzeytin’de ikamet eden emekli öğretmen Ergun Usta, “Bizim hayatımız bu bölgede geçti. Arkadaşlarımızla birlikte bu mahalleye adım adım gezdik. Bu sene Çatalzeytin’de 11 Ağustos’ta çok büyük bir sel felaketi yaşandı. O felaketten sonra tam yaralarımızı saralım derken Çelebiler Mahallesine 2 metreye yakın kar yağdı. Şu anda Çelebiler Mahallesinde heyelan sebebiyle mezarlar yıkıldı, evlerin duvarları çatladı, bu bölgede bulunan 10 hane boşaltıldı” dedi.
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Her gün Çatalzeytin’de farklı noktalarda heyelanların yaşandığını söyleyen Usta, korku ve endişe içerisinde olduklarını belirterek, “Bölgede yaşayan insanların şu anda büyük bir tedirginliği var. Bunların bazıları gurbette, evlerin bu durumda olduklarını televizyonlarda izledikten sonra inanıyorum ki hemen buraya gelip evleriyle ilgili gerekli önlemleri alacaklar. Yıkılma durumundaki evlerindeki eşyaları da tahliye edecekler. Karların erimesi sonucu değişik bölgede heyelanlar oluştu. Çatalzeytin’in Epçeler köyüne gittik. Burada yol tamamen yıkılmış, Muzaffer Yılmaz’ın evi de göçme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Yine Çatalzeytin’in Hacıreissökü köyünde de büyük bir heyelan var, Yemişli köyünde de heyelan ana yolu kapatmış. Muhtar, azalar ve köylüler, kapanan yolda kendi imkanlarıyla açmaya çalışıyorlar. Araçların geçebilmesi için toprağı kaldırmaya çalışıyorlar. Çelebiler Mahallesine gelirken de yolu su almış, araçlar geçemiyor. Durum Çatalzeytin için her gün kötüleşiyor. Her gün bir başka köyümüzden heyelan haberleri alıyoruz. Bu yüzden Çatalzeytin’e yetkililerin biran evvel devlet elinin uzanmasını istiyoruz. Çünkü biz, burada korku ve endişe içerisindeyiz” diye konuştu.
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Yolun göçtüğünü ve ağaçların da heyelan sebebiyle 30 metre aşağıya indiğini belirten Halit Öztürk de, “Bu yoldan bizler gelip geçiyorduk. Yağışlara bu yol dayanamadı. Zaten 11 Ağustos’ta yaşanan selde burası çökme noktasına gelmişti. En son karda yağınca artık toprak dayanamayarak kopup gitti. Aşağıya giden ağaçlar olduğu gibi yolun kenarında bulunuyordu, şu anda 30 metre aşağıda. Bu görülen yol araçların, traktörün geçtiği bir yoldu, bu yol evlere kadar gidiyordu. Şimdi bu görülen yol olduğu gibi aşağıya kadar indi” ifadelerini kullandı.
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Karadeniz’de heyelan korkusu: Mezarlar yerinden söküldü yollarda dev çatlaklar meydana geldi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından sele eriyen kara dayanamayan toprak sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sebebiyle temelinde kaymalar meydana gelen 10 ev tahliye edilirken, mezarlar yerinden söküldü, yollarda dev çatlaklar meydana geldi.


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