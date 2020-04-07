Orduevleri koronavirüsle mücadele kapsamında kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Ekonomi

İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor

Düşük maliyeti ve kolay kullanımı nedeniyle son dönemde kötü niyetli ellerde birer silaha dönüşen drone ve mini İHA'lara karşı geliştirilen İHASAVAR'lar, muhtemel saldırılarda kalkan görevi üstleniyor. İHASAVAR, tercihe göre yönlü veya küresel anteniyle bu boyutta bir sistemden beklenen etkinlik mesafelerinin çok daha fazlasını sunuyor.