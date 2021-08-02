Orman Genel Müdürü Karabey: Son altı günde 134 yangın kontrol altına alındı 10 yangın sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü, başta Antalya Manavgat, Adana, Mersin, Muğla Marmaris olmak üzere son 6 günde çıkan 144 orman yangını ve 86 kırsal alan yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin birçok ilinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134’ünün kontrol altına alındığı, 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

“Yangınlarda canla başla mücadelemiz sürüyor”

Tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor. Antalya’da 2, Muğla’da 5, Adana, Isparta’da ve Denizli’de 1’er adet olmak üzere devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor” dedi.

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“Orman Teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz”

Can kayıplarından duydukları üzüntüyü dile getiren Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yangınlara karşı verdiğimiz mücadelede orman teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yine yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşımızı da kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

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“Biz her can için mücadele ederken, sosyal medyada spekülatif bilgi dolaşıyor”

Sosyal medyada yer alan bilgilere de değinen Karacabey, “Biz, her can için mücadele ederken özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilgi dolaşıyor. Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

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“Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir”

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğine dikkat çeken Karacabey, “Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir” ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:05 AK Parti Sözcüsü Çelik: Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, 'Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan da fitne ateşiyle mücadele ediyor. Burada siyasi parti yok. Hepimiz devletimizin emrindeyiz. Ortaya atılan yalan ve fitne haberleri siyasilerin de yayması son derece ayıp oluyor ve arkadaşlarımızın moralini bozuyor.' dedi. BiP'te paylaş

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