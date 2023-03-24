Orman kanunu düzenlemesi yasalaştı: Yangında hayatını kaybedenlere şehitlik statüsü verilecek

İki yıl süreyle işlenmeyen hisseli, parçalı ve ihtilaflı tarım arazileri tespit edilecek, kira geliri hak sahiplerine verilmek üzere bu araziler rayiç bedel üzerinden kiraya verilecek. Suyu merkeze alan bir planlama ile hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim planlanacak.