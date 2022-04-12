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MUĞLA

Orman vurgununa müfettiş: Yanan alanı eksik gösterdiler

Muğla Dalaman’da 2019’daki yangında zarar gören 1380 hektar alanın 350 hektar olarak gösterilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kayda alınmayan 1030 hektardaki 4 bine yakın çam ağacı satılıp 3 milyon liralık vurgun yapılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman vurgununa müfettiş: Yanan alanı eksik gösterdiler
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Muğla’daki orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi. 10 Temmuz 2019’da Dalaman’da çıkan ve 17 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili büyük bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yangında zarar gören 1380 hektar alanın kayıtlara 350 hektar olarak geçirildiği, kayda alınmayan 1030 hektarlık alanda kesilen 4 bine yakın çam ağacının satılıp parasının paylaşıldığı ileri sürülmüştü.

Dalaman'da başlayan yangın, Fethiye'nin turistik Göcek mahallesine kadar yayılmıştı.
Dalaman'da başlayan yangın, Fethiye'nin turistik Göcek mahallesine kadar yayılmıştı.

29 Mart’taki operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu dahil 25 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin birçok usulsüzlükle 3 milyon lira kamu zararına neden oldukları iddia edilmişti.

Muhtar Vedat Karahan, orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin tutuklandı.

RAPOR HAZIRLANACAK

Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu dahil 22 kişi serbest kaldı. Savcılık Mutlu’nun serbest bırakılmasına itiraz etti. 3 milyon liralık orman vurgunuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü tarafından inceleme için müfettişler görevlendirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, “Müfettiş raporlarına göre işlem tesis edilecek ve sonucundan kamuoyu bilgilendirilecektir. Kurum olarak, sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve yargının vereceği karar doğrultusunda üzerimize düşeni yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

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