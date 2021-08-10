Gündem Orman yakma girişiminde bulunan 4 çocuğun evinde silah ve mühimmatı bulundu
DİYARBAKIR

Orman yakma girişiminde bulunan 4 çocuğun evinde silah ve mühimmatı bulundu

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verilmesi sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, çocukların evlerinde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 56 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Orman yakma girişiminde bulunan 4 çocuğun evinde silah ve mühimmatı bulundu
Ormanı yakmaya çalışan çocuklar gözaltına alındı

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 kişi tarafından ateşe verildi. Kent Ormanını yakmaya çalışan 4 kişiden 3’ü polis ekiplerince yakalanırken, 1’i ise kaçarak izini kaybettirdi. Polis yaptığı çalışma neticesinde kaçan şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

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BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Yenişehir ilçesi Silvan Yolu Kent Ormanı kavşağında 09 Ağustos 2021 günü saat 19.35 sıralarında yangın çıkartıldığı ihbarı gelmesi sonrasında yakın ekipler olay yerine derhal intikal etmiş, yangını çıkaran 4 suça sürüklenen çocuktan 3’ü olay yerinde, yangını asıl çıkaran suça sürüklenen çocuk ise yapılan takip çalışması sonucu yakalanarak gerekli adli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Ayrıca suça sürüklenen çocukların ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 56 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirilmiştir” denildi.
Öte yandan, gözaltına alınan çocukların Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri sürüyor.

Orman yangınlarını PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlendi
GÜNDEM
Orman yangınlarını PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlendi

Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı
FOTOĞRAF 20
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Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü.
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Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu.
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Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ’da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı. Benim evim diyerek gözyaşı döken Bağ, Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var dedi.
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Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi. Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, Burası kaynanamın. İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi şeklinde konuştu.
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Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı.


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