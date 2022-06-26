Orman yangını tespitiyle ekipler 8 dakikada koordine ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde zamana karşı verilen yarışa tanıklık ettik. Merkezde çoğu Tarım ve Orman Bakanlığı’dan olmak üzere farklı kurumlardan 24 personel 24 saat esasına göre vardiyalı şekilde görev yapıyor. Çalışanların gözü kulağı 776 kuleden gelen gözetleme bilgileriyle 162 kulede kurulu 324 kamera görüntülerinde.

YERLİ YAZILIM GÖRDÜ

Gözlem kulelerindeki kameralara entegre edilen yerli ve milli olarak geliştirilmiş yapay zekalı yazılım, işi kolaylaştırmış. Yazılım sayesinde yangın saniyeler içinde tespit edilebiliyor. Bu yazılım sayesinde kameraların çevresindeki 20 kilometrekare alan gözetim altında. Herhangi alev, parlama ya da duman tespitinde direkt merkeze sesli ve görüntülü alarm geliyor.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Ormanlar 8 İHA ile de havadan kontrol altında tutuluyor. Yangın tespitiyle birlikte sahadaki ekipler 8 dakika içinde koordine ediliyor. Koordinasyonda hava durumu da çok önemli. Meteoroloji verileri saha ile paylaşılıp yangının şiddeti ve birçok etken göz önünde bulundurularak sıçraması engelleniyor.

GÜNDEM İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor