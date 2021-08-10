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ANTALYA

Orman yangınından kurtarılan hayvanların yaraları sarılıyor: Müzikli tedaviyle rahatlıyorlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kurulan sahra hastanesinde veteriner hekim ve gönüllüler, orman yangınlarından kurtarılan yaralı hayvanlara klasik müzik dinleterek psikolojik tedavi uyguluyorlar.

Haber Merkezi İHA
Orman yangınından kurtarılan hayvanların yaraları sarılıyor: Müzikli tedaviyle rahatlıyorlar
Veteriner hekimler ve gönüllüler, kurdukları çadırlarda yaralı hayvanların tedavisi için gece gündüz çalışıyor.

Manavgat’ta çıkan orman yangınlarında alevlerin arasından kurtarılan hayvanlar için sahra hastanesi kuruldu. HAYTAP tarafından kurulan en büyük sahra hastanesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen veteriner hekimler ve gönüllüler, kurdukları çadırlarda yaralı hayvanların tedavisi için gece gündüz çalışıyor. Veteriner hekim ve gönüllülerden oluşan arazi ekipleri, yangın alanlarına giderek yangında zarar gören besi ve yabani hayvanları sahra hastanesine getirip, kurdukları çadırlarda tedavi ediyor. Yaralı hayvanların tedavisiyle yakından ilgilenen gönüllüler, hayvanlara ayrıca şarkı söyleyerek ve klasik müzik dinleterek psikolojik tedavi uyguluyor.

İHA

"Müzikle rahatlıyorlar"

Yangın alanından getirilmiş ve ağır yanıkları olan bir koyunun başında şarkı söyleyen Gökçe Yücekaya, yaralı hayvanların tedavileri uygulanırken sevgi ve klasik müzik ile daha kısa sürede ayağa kalktıklarını söyledi.

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Alevlerden kurtarılan yavru sincabın yaraları sarılıyor

İHA

Gökçe Yücekaya, “En başından beri burada HAYTAP sahra çadırında gönüllü olarak çalışıyorum. Müziğin iyileştirici bir gücü olduğu artık tüm dünyada biliniyor. Bu bizim aslında barınakta köpekler için de kullandığımız bir uygulamaydı. Köpeklerde aldığımız sonuçlar bizim burada yaralı olan koyunlarda denememize vesile oldu. Onların iyileşmesi için pozitif yönde çok etkilediğini gördük. Klasik müzik veya onlara şarkı söyleyerek güzel enerjiler verdiğimizde daha fazla ayaklandıklarını görüyoruz. Kesinlikle rahatlıyorlar. Bir kere her şeyden önemlisi huzurlu oluyorlar. Zaten burada bu kadar gönüllü arkadaşımızla onları bu kadar severek bakmasaydık bence bu kadar uzun sürede dayanacaklarını düşünmüyorum. Ama şu an hepsi hayatta kalmak için direniyorlar. Ve bunun en büyük nedeni inanın burada görmüş oldukları sevgi” dedi.

İHA

"Yaralı hayvanlara samandan yatak"

Sahra çadırlarında alevlerin arasından kurtarılan hayvanların tedavi sürecinden bahseden Merve Gülistan Aydın ise gönüllülerin, müzik dinleterek yaralı hayvanları sakinleştirdiğini ifade etti.

Merve Gülistan Aydın, “Çok ağır yanıkları olduğu için bu hayvanları çok kıpırdatamadık. Bulundukları yerlerde onlara samandan yataklar yaptık. Çünkü onlar idrarlarını yapıyorlar ve altına koyacağınız naylon onları yakabilir. Her şeyi düşünerek samandan yataklar yaptık. Altlarına bez koyduk. Bu alt bezlerini gün içerisinde defalarca değiştiriyoruz. Serum tedavilerine başladık. Kan cihazları, ultrason cihazları ile tedavilerini hızlandırdık. Bütün hayvanlara yakalık taktık. Hepsinin tedavi protokolü farklı çünkü. Hem antibiyotik hem ağrı kesici kremlerini sürdük. Onun dışında psikolojik olarak destek vermek için bütün gönüllüler yanlarına uzandı, müzik açarak onların daha sakin olmaları için çabaladılar. Sürekli oksijen veriyoruz hayvanlara çünkü dumandan da etkilenen çok hayvanımız vardı. Hepsinin tedavisi tamamlanınca da Bursa’daki çiftliğimize götüreceğiz” diye konuştu.


İHA

"Koyun, buzağı, karga, baykuş, kaplumbağa"


Sahra Hastanesi çadırlarında birçok hayvanın tedavisinin tamamlanıp Bursa’daki çiftliklere götürüldüğünü ifade eden Aydın, “Burada birçok hayvanın tedavilerine devam ediyoruz. Çok ağır yanıkları olan 20 küsur koyunlarımız geldi. Onları buraya getirip ilk muayenelerini yaptık. Kremlerini sürdük. Enjeksiyon tedavilerine başladık. Yemek yemedikleri için serum takviyesinde bulunduk. Günde 3 defa yaptığımız tedavi sürecimiz var. Birçok hayvan geldi. Koyun, buzağı, karga, baykuş ve birçok kaplumbağa hepsi vardı bunların içinde. Bugün 10. günümüz. Birçoğunu Bursa’ya gönderdik. HAYTAP bu koyunları kendisi satın aldı. Biz onların bütün tedavilerini tamamladıktan sonra yani sağlıklarına kavuştuklarında hepsini Bursa’ya kendi çiftliğimize göndereceğiz. Bu sırada Türkiye’nin birçok noktasından ekibimiz geldi. Paletlerin üzerinde uyuyarak bazen de hiç uyumayarak tedavilerini devam ettirdiler. Bu orman yangınlarında en çok zararı hayvanlar gördü. Ağızları dilleri yok hiçbir şekilde kendilerini ifade edemiyorlar. O yüzden hepsi başlarında uyuyorlar. Yemek yemediler ama onların uyumasını daha çok önemsediler. Ben yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bir daha böyle bir talihsizlik yaşamayız” açıklamasını yaptı.

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