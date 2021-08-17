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MUĞLA

Orman yangınları keçilerin de psikolojisini bozdu: Ağrıdan ya da yavrularını kaybettikleri için depresyondalar

Muğla’da 29 Temmuz günü başlayıp ağustos ayının 2. haftasına kadar devam eden orman yangınları sadece insanların değil, hayvanların da psikolojisini bozdu. Milas ilçesinde yangının en şiddetli yaşandığı bölgelerden olan Akçakaya Mahallesi’nde keçi sürüleri de afetten en çok etkilenen canlılar arasında yerini aldı. Yangında yavrularını kaybeden bir anne keçi ise günlerdir yiyip içmeyi bırakıp adeta hayata küstü. Aynı şekilde annesini kaybeden keçilerin de günlerdir yaşadıkları travmayı atlatamadığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Orman yangınları keçilerin de psikolojisini bozdu: Ağrıdan ya da yavrularını kaybettikleri için depresyondalar
Milas Akçakaya Mahallesi’nde yangınlardan kurtulan keçilerin psikolojileri bozuldu.

Muğla genelinde birçok bölgede çıkan orman yangınları mavi ile yeşilin buluştuğu alanları siyaha çevirdi. Ekiplerin canla başla kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ettiği yangınların tamamı 15 günde ancak söndürülebildi.

Muğla’daki yangınlardan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Ormanda yaşayan birçok hayvan yanarak telef olurken, kurtulmayı başaranların çoğunun vücutlarında yanıklar oluştu. Milas Akçakaya Mahallesi’nde yangınlardan kurtulan keçilerin psikolojileri bozuldu. Gün boyunca ne yem yiyen ne de su içen çoğu keçi adeta hayata küstü. Yangında yavrusunu kaybeden bir keçi başını duvardan ayırmazken, annesini kaybeden yavru keçi ise tüm gün hareketsiz şekilde yatıyor. Keçilerin tedavilerini ise Anka’dan gelen bir derneğe bağlı gönüllüler gerçekleştiriyor.

İHA

“Uçak ve helikopter sesinden korkarak ormanın içine kaçtılar”

Keçilerinin uçak ve helikopter sesinden korkup ormanın içerisine kaçtığını, 46 hayvanından 23 tanesinin kayıp olduğunu ifade eden Ali Rıza Yılmaz, “Yangının mahallemize doğru yaklaştığını görünce büyük baş hayvanlarımı taşıdım. Yaşlı anne ve babam vardı onları da güvenli bir bölgeye taşıdım. Ancak küçükbaş hayvanlarım uçak ve helikopterlerin gürültüsünden korkarak ormanın içerisine kaçtı. Maalesef alevler nedenliyle ormana giremedim.

İHA

İki gün sonra bölgeden 16 keçimi geri getirmeyi başardım. 7 tanesini yanmış halde buldum. Geriye kalan 23 tanesinden ise aradan bir hafta geçmesine rağmen rastlayamadım, halen daha haber yok. Bu hayvanlar tamamen doğada yaşadıkları için gürültüye alışık değiller. Gürültüden hep korkup ormanın iç kesimlerine doğru kaçmışlar. Bulduğum yer alevlerin en fazla olduğu yerdi. Sanırım diğerleri de yanarak telef oldular” dedi.

İHA

“Hepsinin psikolojisi bozuk”

Yangından kurtarılan 16 keçinin hayvanlarla ilgili bir derneğin gönüllüleri tarafından tedavilerinin yapıldığını kaydeden Yılmaz, “Arkadaşlar sağ olsunlar hepsi ile tek tek ilgileniyorlar. Bazılarının ayakları yanmış, tırnakları maalesef çekilecek. Pansuman yapılıyor daha da iyileşmeleri için. Hepsinin psikolojisi bozuk. Özellikle iki tanesi var ki can dayanmaz. Ne yiyorlar ne de içiyorlar. Biri yavrularını kaybetti başını duvardan ayırmıyor, biri de annesini kaybetti yerden kalkmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Onları gördükçe daha da üzülüyorum” diye konuştu.

İHA

Keçileri tedavi eden gönüllü grupta yer alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Gökberk Gökçeyrek, “Buradaki keçimiz yangında yavrularını kaybetti. Karın bölgesinde de ileri derecede yanıklar var. Ağrısı olduğu ve yavrularını kaybettiği için depresyon durumunda. Serum ve antibiyotik alıyor. Birçok keçinin de tırnakları kopmuş, cerrahi işlem gerekiyor.

İHA

Biz elimizden geldiğince acil müdahaleleri yapıyoruz. Sonrası süreçte ise sevk edilmeleri gerekecek. Kedi köpekten ziyade tüm hayvanlar bizim için önemli. Bunun için biz de gönüllü olarak buraya geldik ve gördüklerimiz karşısında üzülmemek elde değil. Çoğunluğu ağrıdan yemek de yiyemiyor. Geldiğimizde hepsinin durumu çok kötüydü. Bazılarının da meme uçları yanmıştı. Sütleri çıkmadığı ve içeride süt kaldığı için ateşleri yükseliyordu. Sürekli günlük gelip bakım yaptık” diye konuştu.

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Büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudular
FOTOĞRAF 12
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Muğla’nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor.
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İlk olarak 28 Temmuz’da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu.
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Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı.
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Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor.
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Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi.
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. Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu.
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Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı.
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Büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudular
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi yangının ilerlemesi sebebiyle alevlere teslim olurken, vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudu.


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