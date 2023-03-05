|
Reklam
Reklam
Gündem

Orman yangınlarına neden olanlara 10 yıla kadar hapis cezası

TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifinde yer alan orman alanları ile ilgili önemli düzenlemeler arasında, orman yangınlarına sebep olanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

07:49 . 5/03/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Tarım ve orman alanları düzenlemesi yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na sulundu. Teklife göre, madencilik faaliyetlerinin orman alanlarında yapılmak istenirse Tarım ve Orman Bakanlığı izni gerekecek. Yanan orman arazileri şahıslar adına tapuya tescil edilemeyecek. Orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çıkarılıyor.

Kenevir üretimine sıkı takip

Teklifle ormanlara nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atan ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye zarar verenlere yönelik cezalar ağırlaştırılarak para, müsadere ve hapis cezaları verilebilecek. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifle kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi kontrolünde kenevir yetiştiriciliği ve işlenmesi gerçekleştirilecek.

Sigorta yaptırılması zorunlu olacak

Teklife göre tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi için ürün üretimine başlanmadan önce bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarı ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Bakanlığın uyarısına uymayanlar destekleme programlarından yararlanamayacak. Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak.




#TBMM
#ankara
#yangın
2 saat önce
default-profile-img
Orman yangınlarına neden olanlara 10 yıla kadar hapis cezası
Ağaoğlu bıraktı taraftar gelmedi
Katar'dan depremzedelere dev yardım: Konteyner yüklü gemi İskenderun'da
İstanbul'da hareketli gece: Hurdaya dönen araçtan cephanelik çıktı
Akşener'in masadan kalkması sonrası Demirtaş'tan ilk sözler
Bakan Koca depremzedelerin sağlık durumunu paylaştı: 15 bin 119 kişi taburcu oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.