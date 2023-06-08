Orman yangınlarında zarar gören alanlarda rehabilitasyon tamamlandı

Orman yangınlarında zarar gören alanlarla rehabilitasyon tamamlandı
2021 yılında Türkiye'nin güneybatı illerinde meydana gelen yangınlar, 139 bin 500 hektarlık alanda etkili oldu. Yangınların ardından bölgede yenileme seferberliği yürütüldü. Ekolojik, teknik ve ekonomik analizlerle birlikte yanan alanlarda hasar tespitleri gerçekleştirildi. Ardından restorasyon çalışmalarının planlaması yapılarak, toprak işlemeden doğal gençleştirme yapılacak alanlara, doğaya uygun tohumların hazırlanmasından toprak işlemeye kadar işlemler belirlenerek adımlar takvime uygun şekilde atıldı.
Aradan geçen yaklaşık 2 yıllık dönemde, bölgede yaşanan değişim fotoğraflara da yansıdı. Yanan alanlar tamamen temizlenirken bölgedeki bitki örtüsünün de canlanmaya başladığı görüldü. Gelecek dönemde bölgenin giderek yeşile bezenmesi bekleniyor.
"Yanan hiçbir ormanda yapılaşmaya müsaade etmedik"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarında zarar gören alanlarda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
2021 yılında yangınlarla tahrip olan bölgelerdeki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Karacabey, söz konusu bölgelerde tekrar eski, hatta eskisinden daha sağlıklı yapıya kavuşması için büyük gayret gösterdiklerini, bu hususun Anayasa ile de güvence altına alındığını söyledi.
Karacabey, yanan alanlarda bugüne kadar herhangi bir yapılaşmaya müsaade edilmediğini, bu gibi söylemlerin temelinin bulunmadığını, ortaya atılan iddiaların da manipülasyondan ibaret kaldığını ifade ederek, belli aralıklarla medyada servis edilen görüntülerin ormanla ilgisinin olmadığını bildirdi.
"İlkbaharın yağışlı geçmesi, orman yangınları açısından olumlu"
İklim değişikliğinin de olumsuz etkisiyle tüm dünyada son dönemde kuraklık, orman yangınları ve su taşkınları gibi doğal afetlerin yoğun yaşandığına dikkati çeken Karacabey, uzmanların buna bağlı olumsuz şartların gelecek yıllarda etkisini artıracağı yönünde tespitleri bulunduğunu dile getirdi.
Karacabey, 2021 yılının temmuz ayından itibaren tüm dünyada büyük orman yangınları yaşandığını anımsatarak, bunlardan biri olan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki "Dixie Yangını"nın temmuz sonunda başladığını ve 105 gün sürdüğünü anlattı.
Karacabey, 2021'de güçlü hava filosuna ve kara ekiplerine sahip olmalarına rağmen tabiatla mücadelenin mümkün olmadığını söyledi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gölgesinde son 5 yıllık yangın istatistiklerine bakıldığında, meteorolojik koşulların olumlu seyrettiğine işaret eden Karacabey, geçen yıl ayrı tutulduğunda, genel itibarıyla yangın adedi ve toplam yanan alanlarda artış olduğunu kaydetti.
Karacabey, bu yıl da ilkbahar döneminin yağışlı geçmesinin orman yangınları açısından olumlu bir durum olduğunu belirterek, yağışlardan dolayı mayıs ayı itibarıyla geçmiş yıllarda yanan alanların yarısı kadar bir bölgenin bu yıl yangınlardan etkilendiğini bildirdi.