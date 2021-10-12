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ANKARA

Orman yangınlarıyla mücadelede hava ve kara gücü artıyor

Türkiye'de gelecek yıl orman yangınlarıyla mücadelede 5 amfibik uçak ile 50'ye yakın helikopter kullanılması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Orman yangınlarıyla mücadelede hava ve kara gücü artıyor
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Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede halen 39 helikopter ve 3 amfibik uçak kullanıldığını söyledi.

Filodaki hava ve kara gücünü artırmak için hazırlık yaptıklarını belirten Karacabey, "Önümüzdeki yıl en az 5 yangın söndürme uçağı kiralamayı planlıyoruz. Şimdiden hazırlıklara başladık. Bu uçakların satın alınması da gündemimizde. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl helikopter sayımızı da 50'ye doğru yaklaştıracağız" dedi.

İKİ BİN SÖNDÜRME İŞÇİSİ ALINACAK

Karacabey, kara gücü olarak da bu yıl 2 bin yangın söndürme işçisi alımı gerçekleştirecekleri bilgisini vererek, alım süreçlerinin devam ettiğini ve işçilerin gelecek yıl görev başında olacaklarını bildirdi. Bekir Karacabey, alınacak işçi sayısının artmasına ilişkin çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Orman yangınları bütün yönleriyle çalıştayda masaya yatırılacak

Bu yıl ikincisi düzenlenecek İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nı 13-15 Ekim'de gerçekleştireceklerini ifade eden Karacabey, şöyle konuştu:

"Bu sorumluluk bizim olmakla birlikte, aslında bütün vatandaşlarımızın bu konuda çok kıymetli düşünceleri vardır. Biz vatandaşlarımızın bu düşüncelerinden istifade etmek, aynı zamanda konunun uzmanlarınca, akademisyenler ve bilim insanlarının orman yangınlarıyla ilgili çalışmalarını bizimle paylaşmalarına ortam oluşturmak gayesiyle bu çalıştayı düzenledik. Çalıştayı 300'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştireceğiz."

Karacabey, çalıştayın konularından birinin de Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla mücadelelerine yönelik bir yapı kurmak olduğuna işaret ederek, Antalya'yı Akdeniz ülkelerinde meydana gelebilecek büyük orman yangınlarında kullanılmak üzereOrman Yangınları Yönetim Merkezi haline getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Söz konusu yönetim merkezine ilişkin çalışmalara başlandığını belirten Karacabey, Antalya'da kurulacak merkezin daha sonra Akdeniz Ülkeleri Orman Yangınları Birliği haline getirilmesini hedeflediklerini anlattı. Karacabey, bu konuda çalışmaların gelecek yıldan itibaren başlamasını öngördüklerini söyledi.

  • Karacabey, çalıştaya uzaktan katılmak isteyenler için OGM'nin internet sayfasında bir anket yayınlandığını da sözlerine ekledi.

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