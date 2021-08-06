Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye’yi duygulandırmıştı: Hoparlörden anonsu duyunca koşarak gittim

Manavgat’ta 28 Temmuz öğlen 12.05’te çıkan orman yangının 10’uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları devam ediyor. Akseki ilçesinin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında da geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkmış, görevliler dışında vatandaşlar da yangını söndürebilmek, orman işçilerine destek olmak için seferber olmuşlardı.

Bunlardan bir tanesi de bir kızı orman mühendisi olan 3 çocuk annesi Durdu Özkaynak (57) oldu. Mahallede yapılan anonslar sonrası bir çantaya erzak dolduran Özkaynak, yangın bölgesindeki ormanlık alana gitti.

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Buradaki işçilere çantanın içerisindeki yiyecek ve içeceklerden veren Özkaynak, sadece bununla da kalmayıp eline aldığı tırmıkla söndürme çalışmalarına destek verdi.

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“Bizim sırtımız yere gelmez”

Haberlere konu olan Özkaynak’ın ormanlık alanda sırtındaki erzak çantasıyla görüntüleri, Türkiye’yi duygulandırmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, bazı kullanıcılar ‘Bizim sırtımız yere gelmez’ yorumunda bulundu.

İHA

“Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim”

Durdu Özkaynak, o anları şu sözlerle anlattı:

"Hoparlörlerden ‘Herkes acil yangına gitsin’ diye anons ettiler. O sıra bahçedeydim. Koşarak geldim ve kahvaltımı yaptım. Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım. Arabalar vardı, onlara bindim. Daha önce ormanda çalışmıştım. Ben çalışmayı seven bir kadınım. Şu anda olsa yine giderim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim. ’Sağ ol teyze çok teşekkür ederiz’ dediler. Orada başka kadınlar da vardı. Tırmıklarımızı aldık ve ateş söndürmeye çalıştık."

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FOTOĞRAF 10 Muğla’nın Köyceğiz geçen hafta Perşembe günü başlayan orman yangını ilçeye bağlı Çayhisar ve Sazak bölgesinde etkisini sürdürüyor. Birkaç gündür alevlerin tehdidi altında Çayhisar köyünün gündüz saatlerinde duman altında kaldığı görülürken, mahalle sırtlarında kontrol altına alınan yangın, akşama doğru yeniden başladı. Gün içerisinde karadan müdahalenin yanı sıra, havadan uçak ve helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Mahallenin doğu tarafındaki dağlık bölgede çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile gece boyunca devam etti. Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle bölgeye çok sayıda sivil vatandaş gün boyu sevk edilirken, karadan ve havadan müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı. İlçede günlerdir devam eden yangın nedeniyle Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkii, Pınar Mahallesi Ören mevkii, Çayhisar Mahallesi, Sazak Mahallesi boşaltılmıştı. Son olarak gece saatlerinde Sazak Mahallesi’nin üst bölümünde yer alan Çayhisar Mahallesi’ne bağlı Çöğenli Yaylası’nın da tahliye kararı alındığı öğrenildi. Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş müdahale ettikleri yerin başka bir bölgesinde hemen yangın çıktığını belirterek “1 haftadır arkadaşlarla buradayız, elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Her tarafta yangın var, hangi birini koşacağız, hangi birine yetişeceğiz” diye konuştu. Yangın söndürme çalışmalarına katılanlardan bir başka isim olan Murat Çimen ise, “Dün akşam şu alt bölgede birden ateş üstümüze basınca hepimiz aşağıya doğru kaçtık” dedi. Evinin yakınındaki yol kenarında çöpleri toplayan oturan Çayhisar Mahallesi’nden 63 yaşındaki Düriye Korkut, “Böyle bir şey görmedim hiç. Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim” dedi. Bir gün önce mahallenin tahliye kararı nedeniyle gelen telefonla eşi ile birlikte Çöğenli’ye gittiğini belirten Düriye Korkut, “Köyümüzü kurtarmaya geldik” diye konuştu. Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı Alevlerle mücadele devam ediyor: Köyceğiz’de bir bölge daha boşaltıldı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir haftayı aşkın süredir söndürülemeyen yangın Sazak ve Çayhisar Mahallesi'nde gece boyunca devam etti. Son alınan karar ile Çayhisar'a bağlı Çöğenli Yaylası için de boşaltma kararı alındı. Boşaltılan ve yangının etkili olduğu mahallelerden Çayhisar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Düriye Korkut, “Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim” dedi.

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FOTOĞRAF 13 Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü. İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor. Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü. Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında küçük yangın izlerine rastlanılırken, dış kısımda kalan duvarlarda yangın izlerinin yanı sıra alev ve duman nedeniyle is meydana geldi. Agoranın güney kısmında yer alan kemerler, yanan ağaçlardan ve alevlerden zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü. Kalıntıların bazı noktalarında yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, ağaçlardan düşen kozalaklar ise kalıntıların içini doldurdu. Antik kent içinde yer alan hamam, sarnıç, agora ve tapınak ise yangından dolayı simsiyah oldu. Kent içinde yer alan ve çevresi telle kapatılan sarnıcın olduğu alan da yangında hasar gördü. Sarnıcın içine, yangında oluşan küller doldu. Tabelalar ise yanmayla beraber karardı. Antik kentin girişi de karardı. Alevler Manavgat'taki Lyrbe Antik Kenti'ni de küle çevirdi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.

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