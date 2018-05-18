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ANTALYA

Antalya haber: Ormanda kaybolan minik Şems Olimpos'u uyutmadı

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.

AA
Ormanda kaybolan minik Şems Olimpos'u uyutmadı.
Ormanda kaybolan minik Şems Olimpos'u uyutmadı.

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde köpeğinin peşine takılarak gittiği ormanda kaybolan minik çocuk, 12 saat sonra sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kumluca ilçesinde Olimpos Turizm Merkezi'ndeki bir bungalov tatil köyünde çalışan Hakan-Selcan Uygur çiftinin çocukları Şems Ateş (2,5), dün saat 18.30 sıralarında oynarken köpeği Frida'nın peşine takılarak ormanlık alana girdi.

Ailenin, çocuğun kaybolduğunu fark edip yardım istemesi üzerine harekete geçen Adrasan Jandarma Karakolu, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

Çalışmaların devam ettiği gece 01.30 sıralarında Uygur çiftinin köpeği Frida tatil köyüne dönerken, küçük Şems'e ilişkin herhangi bir ize rastlanmadı.

Köpeğin bir süre sonra tekrar ormana doğru gitmesi üzerine ekipler Frida'yı takip etmeye başladı. Frida'nın Türkmen Dibi mevkisine yönelmesi üzerine ekipler, o bölgede aramalarını yoğunlaştırdı.

Geceyi tek başına ormanda geçiren minik Şems, sabah saat 06.30'da jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, bir nar bahçesi yanındaki sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu.

Küçük sopalarla tutturulan brandanın çökme ihtimaline karşın çocuğu dikkatli şekilde bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, Şems'i ailesine teslim etti.

"Olayın şokunu atlatabilmiş değilim"

Çocuklarına kavuşan Uygur ailesi arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.

Baba Hakan Uygur, yaptığı açıklamada, çok stresli bir gece geçirdiklerini söyledi.

Oğlunun sağ salim bulunması nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldular. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
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