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Antalya'da ormanlık alanda dövüp videoya çektiler

Ormanda ölüm dayağı: İlk kez adam kesmiyorum seni de öldürürüm

Antalya'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı, ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. S.D. "Sanık Yasin Kamay döner bıçağını boğazıma dayayıp, 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz. İlk defa adam dövmüyorum, ben kasabım. Eğer bu olup bitenleri ailene söylersen, seni buraya aynı şekilde getirir, doğrayıp gömerim' dedi" diyerek, ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Genç kızların ormanda başka bir kıza şiddet uyguladıkları anlar kamerayla kaydedildi.
Genç kızların ormanda başka bir kıza şiddet uyguladıkları anlar kamerayla kaydedildi.

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde, ormanlık alanda meydana geldi.

4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darp ettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı.

Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SANIK YÖRÜK DE TUTUKLANDI

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Liseli kızların darp görüntüleri.

  • İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Mehmet Can Yörük de tutuklandı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 4 saat süren davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Amina Sufiyeva, Yasin Kamay ve Mehmet Can Yörük, S.D. ile taraf avukatları katıldı. S.D. duruşmada yaşadıklarını anlattı.

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Sanıkların otomobiline evine bırakmaları için bindiğini, ancak kendisini kandırarak ormanlık alana götürdüklerini söyleyen S.D., “Ormanlık alanda S.D.K, Amina Sufiyeva ve M.S. bana tekme ve tokat attı. Mehmet Can Yörük de yaşananları cep telefonuna kaydetti. Daha sonra Yasin Kamay da beni tokatlamaya başladı" dedi.'İLK KEZ ADAM KESİP BİÇMİYORUZ'Yasin Kamay'ın aracından 'sallama' tabir dilen bıçağı alarak boğazına dayadığını ifade eden S.D., şunları söyledi:

  • Yasin, bıçak boğazımdayken 'Bir daha benim ağzımdan Amina ile konuşacak mısın' gibi sözler söyleyerek beni tehdit etti. 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz. İlk defa adam dövmüyorum, ben kasabım. Eğer bu olup bitenleri ailene söylersen, seni buraya aynı şekilde getirir, doğrayıp gömerim' dedi.

Daha sonra 'Akşam 20.00'de hazır olacaksın, benim bir arkadaşım var onunla bir iş halledeceksiniz. Ona zevk verdireceksin. Gelmezsen evinden zorla çıkartırım' dedi.

Ardından sanık Yörük ile beni orada bırakıp gittiler."

Dayak anları.

'SENİ BURADA ÖLDÜREYİM Mİ' TEHDİDİ

Mehmet Can Yörük'ün ise aracına bindikten sonra başına silah dayayarak 'Seni burada öldüreyim mi?' diyerek tehdit ettiğini, tokat atarak boğazını sıkmaya çalıştığını anlatan S.D., bunun üzerine otomobilden inip koşarak kaçtığını dile getirdi. S.D., bir borcu olmamasına rağmen sanık Amina Sufiyeva'nın kendisinden önce 100 lira, daha sonra 200 lira, ardından 300 lira istediğini söyledi.

Sanıklardan Amina Sufiyeva ise S.D.'nin sosyal medya hesabından erkek arkadaşı Yasin Kamay'a, 'Amina'yı bırak gel benimle konuş' şeklinde mesaj attığını, bu mesajı görünce sinirlendiğini anlattı. Yasin Kamay'ın telefonundan mağdura mesaj atarak buluşma ayarladığını belirten Sufiyeva, S.D.'nin ormanlık alana götürülerek darp edilmesinin asıl nedeninin, S.D'nin sanıklardan S.D.K'yı ağabeyine dövdürmesi olduğunu iddia etti.

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Amina Sufiyeva, mağduru gasp etmediklerini, S.D. ile daha önce apartman temizliği işine gittiklerini ve bu işten alacağı olan 100 lirayı istediğini savundu.

ERKEK ARKADAŞINI SUÇLADI

Duruşmada erkek arkadaşını da suçlayan Sufiyeva, "Yasin, S.D'ye 'Benim askere gidecek arkadaşım var, onun gönlünü edeceksin. Saat 20.00'de hazır ol' dedi. Daha sonra Mehmet Can Yörük'ün aracına bindirip bölgeden uzaklaştık" diye konuştu.

Sanık Yasin Kamay ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek kavganın borç- alacak meselesinden çıktığını iddia etti. Döner bıçağını ortalığı sakinleştirmek için çıkardığını öne süren Kamay, kimseyi tehdit etmediğini söyledi. Sanık Mehmet Can Yörük de suçlamaları kabul etmedi ve S.D.'yi tabanca doğrultarak tehdit etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyet, sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay ve Mehmet Can Yörük'ün tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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OYNAT 02:05
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Antalya'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.
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