Ormanları yakan sanık hakim karşısında: Eşimin PKK üyesi akrabası yapmamı istedi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu M.Ş.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.Ş.S, Suriye'den eşinin akrabası olan YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'nin kendisini aradığını ve ilk olarak Türkiye'de uyuşturucu satışı yapmasını istediğini söyledi.

Bu teklifi kabul etmediğini belirten sanık, "Uyuşturucuyu kendisi adına satmamı istiyordu. Ezuz Halil El Turgi bir süre sonra beni tekrar aradı ve Türkiye'de orman yakmamı istedi. Orman yakılması karşılığında bana para göndereceğini söyledi. Ben bu teklifini de kabul etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

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FOTOĞRAF 16 Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangın, sınır ilçeler Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş'a da sıçrayıp günlerce sürdü. 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70 bin hektar alanın zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev, iş yeri ve ahır kullanılamaz hale geldi.<br> Hayvanların da öldüğü yangından 59 mahalle etkilendi. Yangın, 10'uncu gününde söndürülürken, Kalemler alevlerin en çok zarar verdiği mahalle oldu. Kalemler Mahallesi'nde 2 kişi de yanarak hayatını kaybetti. Yangın sonrası mahallede yıkım çalışmaları başladı, zarar gören evler yıkılıp hafriyatları taşındı. Onarılacak hafif hasarlı evler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ve STK'ların desteğiyle yenilenerek yangın mağdurlarına teslim ediliyor.<br> Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçede Kalemler Mahallesi ile ilgili az bilinen bir detay ortaya çıktı. 1 asır önce yine büyük bir orman yangınıyla neredeyse tamamı yanan mahallede yalnızca birkaç ev kaldığı, bu nedenle adının 'Kalanlar' olduğu, zamanla da hem nüfusun hem de okuryazar oranının artmasıyla isminin 'Kalemler' olarak değiştirildiği bilgisine ulaşıldı.<br> Bölge sakinleri, yangınların mahallenin kaderi haline geldiğini söyledi. Eskiden kapı komşularının olduğu yerlerde şimdilerde yıkılan evlerden kalan taşların olduğunu belirten Hatice Akça, AFAD'ın verdiği konteynerde yaşamaya çalışıyor. Evi yapılana kadar konteynerde eşi Mithat Akça ile oturacağını belirten Akça \"Yolun iki tarafında da evler vardı. Komşularımızda oturup, sohbet ederdik. Yangın geldi, hepsini alıp gitti. Evler yandı, ciğerimiz yandı\" dedi.<br> Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de Kalemler Mahallesi sakini olduğunu, bölgede kendisine ait sera ile baba evinin zarar gördüğünü söyledi. Yangını duyunca yardıma koştuklarını aktaran Metin, \"Benim de köyüm Kalemler, ne yazık ki daha önce de yangınla yüzleşmiş. Atalarımız anlatırdı. 100 sene önce yine böyle büyük yangın olmuş ve evler yanmış. Birkaç ev kaldığı için önce Kalanlar denilmiş. O kalan evler de şu an Kalemler Mahallesi'nin olduğu yerdeki akarsu yatağının kenarına yapılmış. Kalanlar, zaman içinde Kalemler olmuş ancak yangında yine zarar gördü\" diye konuştu.<br> Mahallede tarihi mezarlığın taşları da yanarak zarar gördü. Mahalleli ise bir an önce evlerinin yapılıp kendilerine teslim edilmesini bekliyor. Orman yangınının en fazla zarar verdiği mahallenin ismindeki dram Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangının yaşandığı Manavgat'ta, alevlerin en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nin adı ile ilgili az bilinen bir detay ortaya çıktı. Mahallede 1 asır önce büyük yangın çıktığı, kalan birkaç ev nedeniyle adının önce 'Kalanlar', daha sonra okuryazar oranı arttığı için 'Kalemler' olarak değiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

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Mahkemede tanık olarak beyanları alınan A.İ. ise sanığın akrabası olduğunu, YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'nin M.Ş.S'yi, Türkiye'de eylem yapması için aradığını öne sürerek, "YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'nin M.Ş.S. ile olan telefon görüşmesini kaydederek jandarma yetkililerine teslim ettik." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, İl Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılarak tanık beyanında geçtiği üzere YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi ile sanık M.Ş.S. arasında herhangi bir görüşme kaydının olup olmadığının sorulması ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

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Mahkeme heyeti de sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.