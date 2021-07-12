Ormanya Doğa Okulu yeniden açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda Doğa Okulu yeniden çocuklar için açılıyor. Bu bağlamda gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların doğayla zayıflayan bağlarının tekrar güçlü bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Her eğitim için farklı konseptte hazırlanan açık hava sınıflarında, eğitimler Covid-19 önemleri alınarak yapılacak.
- Eğitim için bekleme alanı oluşturulan çocuklara yeni maske dağıtımı yapılarak görevli tarafından ateş ölçümleri yapılacak. Tek kullanımlık isimlikler ve önlüklerin verileceği eğitimde tedbirlere çocukların eksiksiz uyması sağlanacak.
YENİ EĞİTİMLER YENİ SÜRPRİZLER
Eğitime başlamadan önce sosyal mesafenin ve el temizliğinin önemine dikkat çekilecek. Eğitim alanının farklı noktalarına konulacak dezenfektanlar ile de çocukların sık sık ellerini dezenfekte ederek korunması sağlanacak.
- Çocuklar için birbirinden farklı ve doğayı deneyimleyerek öğrenebilecekleri 5 farklı eğitim modeline iki yeni eğitim daha ekleniyor. 7-14 yaş arasındaki çocukların el becerilerinin artması ve materyal kullanımları için “Ahşap Kuksa Atölyesi” ve doğada yaşamı kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı “Doğada Yaşam Atölyesi” eğitim modelleri de çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. 15 ve üzeri yaş grubuna gerçekleştirilecek olan “Doğada Yaşam Atölyesi” eğitimi için her yaş gruplarına özel, farklı eğitimler planlanıyor. 7-14 yaş arasını kapsayan etkinliklere www.ormanya.com adresinden başvuru yapılıyor. 0262 331 66 11 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alınabiliyor.