Ormanya Doğa Okulu yeniden açılıyor

Her eğitim için farklı konseptte hazırlanan açık hava sınıflarında, eğitimler Covid-19 önemleri alınarak yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda Doğa Okulu yeniden çocuklar için açılıyor. Bu bağlamda gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların doğayla zayıflayan bağlarının tekrar güçlü bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Her eğitim için farklı konseptte hazırlanan açık hava sınıflarında, eğitimler Covid-19 önemleri alınarak yapılacak.

Eğitim için bekleme alanı oluşturulan çocuklara yeni maske dağıtımı yapılarak görevli tarafından ateş ölçümleri yapılacak. Tek kullanımlık isimlikler ve önlüklerin verileceği eğitimde tedbirlere çocukların eksiksiz uyması sağlanacak.

YENİ EĞİTİMLER YENİ SÜRPRİZLER

Eğitime başlamadan önce sosyal mesafenin ve el temizliğinin önemine dikkat çekilecek. Eğitim alanının farklı noktalarına konulacak dezenfektanlar ile de çocukların sık sık ellerini dezenfekte ederek korunması sağlanacak.