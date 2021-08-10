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ANKARA

Ortaklardan ses seda yok

2023 seçimlerine doğru yaklaşırken Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak geçtiğimiz yıl TBMM’de bütçe görüşmeleri esnasında kendisine AK Parti sıralarından gelen, “Aday ol, aday olabilecek misin?” sorularına “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” cevabını vermişti. ..

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Ortaklardan ses seda yok
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

2023 seçimlerine doğru yaklaşırken Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak geçtiğimiz yıl TBMM’de bütçe görüşmeleri esnasında kendisine AK Parti sıralarından gelen, “Aday ol, aday olabilecek misin?” sorularına “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” cevabını vermişti. Bu atışmanın ardından Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda kaçamak cevaplar verse de son zamanlarda sık sık “Millet İttifakı derse ki ‘Siz aday olun’ kabul ederim” sözlerini dile getiriyor.

RENK VERMİYORLAR

  • Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen CHP’li belediye başkanlarına yolu kapatan Kılıçdaroğlu’nun kendisinin adaylığıyla ilgili açıklamaları kulislerde ‘nabız yoklama’ şeklinde değerlendiriliyor. Ancak ittifak ortağı İYİ Parti ve HDP’den bugüne kadar Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda net bir cevap gelmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu yöndeki soruları genel ifadelerle geçiştirirken gizli ortak HDP de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda renk vermiyor.
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