​Ortaklardan ses seda yok

2023 seçimlerine doğru yaklaşırken Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak geçtiğimiz yıl TBMM’de bütçe görüşmeleri esnasında kendisine AK Parti sıralarından gelen, “Aday ol, aday olabilecek misin?” sorularına “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” cevabını vermişti. Bu atışmanın ardından Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda kaçamak cevaplar verse de son zamanlarda sık sık “Millet İttifakı derse ki ‘Siz aday olun’ kabul ederim” sözlerini dile getiriyor.

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